

道枝駿佑

PERFECT DIARYブランドアンバサダーの道枝駿佑（なにわ男子）が出演する、新ブランドムービーが8月29日からPerfect Diary Japan公式YouTubeアカウントで公開される。また、新ブランドムービーをもとに制作した15秒バージョンの新TVCM「メイクとスキンケアが一体となる」篇を、9月16日よりオンエアが開始される。

【写真】なにわ男子・道枝駿佑PERFECT DIARYメインビジュアル

Yatsen Beauty Japan 株式会社は、革新的なバイオニック膜技術で、リップからファンデーションまで、メイクとスキンケアの一体化を実現する中国トップコスメブランド 「PERFECT DIARY（パーフェクトダイアリー） 」の新ブランドムービーを8月29日よりPerfect Diary Japan公式YouTubeアカウントで公開。また、ブランドアンバサダーには、昨年に引き続き、なにわ男子の道枝駿佑の起用が決定した。

今回の新ブランドムービーは、商品のテーマである「全方位から肌を守る」にちなんで、道枝の美しさを360度あらゆる角度から堪能できる演出となっている。スタイルの良さが際立つブラックのスーツ姿で光を纏いながらランウェイを歩く姿や、肌を包むヴェールのようなパネル越しに指先の動きやシルエットが幻想的に映し出される“幻影”のような演出、 カメラの至近距離で魅せる陶器肌と色気漂うメイクシーンなど、 道枝の“美”を全方位から堪能できる仕上がりとなった。光と影を巧みに操りながら、前作に続き道枝の“美”を多方面に描き出している。

また、新ブランドムービーをもとに制作した15秒バージョンの新TVCM「メイクとスキンケアが一体となる」篇を、9月16日よりオンエア開始。新TVCMでは、PERFECT DIARY 独自開発のBiotechテクノロジーに焦点を当て、「メイクしながらお肌をケアする」革新的なファンデーションを表現。透き通るような陶器肌と、艶やかなメイクアップ姿に大人の色気を漂わせる道枝の姿が、観る人を強く惹きつける。

さらに、9月16日から9月29日までの期間、東京・渋谷駅ハチ公口にあるスクランブル交差点の2面ビジョンで本CMの投影が決定。

なお、 8月29日からは、 「バイオリップ エッセンス リップスティック」より、日本限定の新色2色が登場。全国のロフトやPLAZAで発売開始。撮影現場レポート■光を纏いランウェイに登場。抜群のスタイルを際立たせるウォーキング姿

今回の撮影では、全長7.2メートルにおよぶ光のランウェイを特別に設置。その幻想的なランウェイに登場したのは、艶やかなメイクアップ姿で、ブラックのスーツに身を包んだ道枝。スタイリッシュで洗練された佇まいのまま、一歩ずつランウェイを歩み始めると、そのスラリと伸びたスタイルと堂々たる存在感がまばゆい光に照らされ、まさに“光を纏う”という表現がふさわしい姿に。 「本物のランウェイを歩いているような感じで、 自分がピシッとしないとという気持ちになった」と語る道枝の、一挙手一投足から放たれる美しいオーラに現場は圧倒され、スタッフが思わず息を呑み込む瞬間も。美しさとオーラに包まれた演出となった。■影や幻影を操る繊細な撮影に挑む道枝

今回の撮影で印象的なのが、道枝の影が徐々に伸びてブランドロゴと美しく重なるシーンと、肌を包むヴェールをイメージしたパネル越しに、道枝のシルエットが幻想的に映し出される“幻影”のような演出。道枝の影を撮影するシーンでは、巨大なクレーンカメラを使用し、道枝の影を伸ばしていくために、振り向く角度や歩く速度、方向を道枝本人やカメラマンが念入りに調整。影を操る難しさに、最初は苦戦しながらも、次第に感覚を掴んできた道枝。数回試した後すぐにイメージ通りの影を生み出すことができ、難易度の高い撮影をこなす道枝に、スタジオ内では「素晴らしい・・！」という声が響いた。また、パネル越しの撮影ではやさしく肌に触れるしっとりとしたヴェールを表現するため、指先の動きや顔の角度を追求。これまでにない、幻想的でアンニュイなシーンが完成した。■艶やかなメイクアップ姿で大人の色気を漂わせる道枝

前作に引き続き、 大人の色気漂う艶やかなメイクアップ姿が印象的な道枝。 今回もパーフェクトな“美”を求めて、振り返る際の顔の角度や、流れるような目線の動き、さらには髪の毛一本一本の動きや、リップの艶感まで、きめ細やかにこだわり撮影に挑んだ。メイクアップ姿を近距離で撮影するシーンは、道枝自慢の陶器肌がアップになり、美しいメイクアップ姿と相まって大人の色気を漂わせる、まさにパーフェクトな“美”を体現していた。

――撮影を終えた感想は？

前回はダークでシックな世界観でしたが、今回はシックな感じもありつつ白い世界観で、美しさによりこだわりをもって撮影に臨みました。 すごく楽しかったです。 最初に撮影したランウェイのカットでは、 設置されたLEDライトが眩しくて、本物のランウェイを歩いているような感じで、自分がピシッとしないとという気持ちになりました（笑）すごくカッコいい映像になっていると思うので、僕も見るのが楽しみです。――PERFECT DIARYのブランドアンバサダーとして２年目を迎えた心境は？

率直にすごく嬉しくてありがたいです。それほどみなさんにたくさん求めていただいているんだなと思います。2年目は昨年よりもPERFECT DIARYの魅力を発信していければと思います。僕も普段から使っているので、見てくださっているみなさんと、これ使ってるよみたいに教えてもらいながら一緒に使いたいです。昨年はライブでファンデーションとリップを特に使っていて、ファンデーションはライブ中も全然落ちなくてすごく使いやすかったし、リップは色が自分にも、ライブ中の照明にも合っていたので、たくさん使いました。――アイドル、モデル、俳優など多岐に渡り活躍されている中で常にパーフェクトな道枝さんでいるための秘訣は？

人間なので常にパーフェクトでいるのは難しいですが、ありのままいるのがパーフェクトなんじゃないかなと思います。 人それぞれ違うと思いますが、ありのままで、 自然体で過ごすことが一番自分の気持ち的にも楽ですし、それがパーフェクトな自分を見つけやすいと言うか、導きやすいんじゃないかなと思います。――最近自分をパーフェクトだと思ったのはどんな瞬間ですか？

昨年アリーナツアーを約40公演行う中で、オープニングのイントロで「どうもなにわ男子です！盛り上がっていきましょう！」みたいに喋るタイミングがあって。Aメロに入る前に収めないといけないんですけど、毎回Aメロに被らず、ミスなく、ぴったりに終わっていたので、自分の中で、アイドルとしてパーフェクトな始まりを迎えられたかなと思いました。――PERFECT DIARYの「メイクとスキンケアの一体化」というコンセプトにちなんで、自身を「●●と●●の一体化」で表すとしたらどんな表現になりますか？

「かわいさとかっこよさの一体化」は僕達（なにわ男子）にとってすごくあるんだと思います。アイドルをしている時と、俳優業をやらせていただいている時、モデル業をやらせていただいている時、バラエティの時とかでいろんな顔をお見せできて、それが“かわいい”であったり、“かっこいい”であったり、“おもしろい”であったりする中で、いろんな顔をギャップとしてファンのみなさんや、ファン以外のみなさんに感じていただけるお仕事ですし、アイドル業の中でも俳優業の中でもひとつだけじゃない、自分の“かっこよさ”や“かわいさ”を魅せれるというのは、 ギャップがあって、 それを求めてくださる方もいらっしゃるので、 それが一番あると思っています。――視聴者の方へメッセージをお願いします。

みなさんこんにちは、道枝駿佑です。 僕がアンバサダーを務める PERFECT DIARY の新ブランドムービーが完成しました。前回に引き続き、より美しさにこだわったブランドムービーとなっています。みなさんぜひご覧ください！