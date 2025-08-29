「存在自体が常識外れ」「理解が出来ない」百戦錬磨の敵将が愕然とした9K快投　大谷翔平が見せつけた二刀流の“原動力”とは？

何もかもが規格外の活躍を続けている大谷(C)Getty Images

目の前で繰り広げられた快投に百戦錬磨の名将も脱帽した。

現地時間8月27日、ドジャースの大谷翔平は本拠地でのレッズ戦に「1番・投手兼DH」で先発登板。チームが5-1で完勝した中で、投手として5回（87球）、被安打2、1失点、9奪三振の内容で749日ぶりの勝利を手にした。

【動画】投球分析家も絶賛のカーブ！大谷翔平が三振を奪うシーン

圧巻の投球だった。初回に2奪三振の好スタートを切った大谷は、2回に2四球と2つの暴投で1死二、三塁のピンチを招いたが、続くキーブライアン・ヘイズとマシュー・マクレーンを連続三振に仕留めて無失点で切り抜けた。

これで波に乗った背番号17は、3回にノエルビ・マルテに浴びたソロ本塁打を浴びたが、最速100.3マイル（約161.4キロ）を叩き出した4シームとカーブを軸とした緩急のある投球でレッズ打線を翻弄。今季最長となる5イニングを危なげなく切り抜けた。

まさしくエース級の投球に敵将は舌を巻いた。レッズの試合中継を担った米スポーツ専門局『Fan Duel Sports Ohio』のフラッシュインタビューに応じたテリー・フランコーナは「素晴らしいの一言に尽きる。フィールド上だけじゃない。彼の存在自体が常識外れだ」と絶賛。投打二刀流をこなす異能ぶりを独特な表現で称え続けた。

「ありえないことをやっているんだ。今日の試合だけじゃない。例えば、彼は月曜日にブルペンで練習した後に当たり前のようにDHで出場しているんだ。その裏にある努力や準備を考えると、なおさら私には理解ができないよ。どうすればあれだけ献身的で才能をもった選手になれるのか」