この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「【超危険】これを知らずに年金を繰上げると地獄です…！危険ポイント5つをプロが丁寧に解説」と題し、元教員・FP（ファイナンシャルプランナー）の秋山ひろさんが、自身のYouTubeチャンネルで年金の繰上げ受給に潜む重大なリスクを解説した。



秋山さんは「こんな大事なことを知らずに一生に一回の選択するってありえない」と発言し、年金制度に潜む“知らなかった”では済まされない危険性を指摘した。



動画内では、年金繰上げ受給のリスクとして「在職老齢年金によるカット」「障害年金がもらえなくなる」「任意加入ができなくなる」「パート主婦が“年金激減”の落とし穴」「失業手当と年金が両方もらえなくなる」など、5つの具体的なパターンを紹介。



まず1つ目の年金カットに関して、「厚生年金＋給料が51万円を超えると、その分の半額が年金カットされる」と注意喚起。「役員とか管理職続けてますっていう人は、この年金がカットされるっていう仕組みをね、絶対理解しておいてほしい」と訴えた。



2つ目には、「障害年金は非課税だから、住民税がゼロ円になったり、医療費負担や給付金の面で大幅有利。でも一度繰り上げ受給すると、もし障害を負っても障害年金に切り替えできない」という点を強調。



3つ目は、60歳で無職になった時に本来活用できる国民年金の任意加入が「繰り上げると利用不可となり、生涯年金が増やせなくなる」ことを指摘。「元が取りやすい制度だからこそ、慎重に判断して」と呼びかけた。



さらに、4つ目はパート主婦に向けて「繰り上げで年金24%減、夫が他界した場合も自分の年金が減ったまま支給停止。その上、65歳以降も金額は戻らない」と、“遺族年金と老齢年金は両方満額もらえない”“生活苦になり後悔しかねない”と警鐘を鳴らした。



5つ目には、「60歳以降も仕事を続ける人が増える今、繰上げると失業手当が満額もらえなくなる！」と“知らないと100万円以上損する可能性”まで事例を交えて丁寧に解説した。



秋山さんは「本当は義務教育で教えなきゃいけないんやけど、そんな機会もない」と嘆きつつ、「繰上げ受給は一生に一度の後戻りできない選択だから、絶対に慎重に」と改めて訴えた。



動画の締めくくりでは「僕のチャンネルではお金の知識を息子目線で分かりやすく解説していくから、一緒に“守れるお金”増やしていこう」と呼びかけた。