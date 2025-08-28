うすた京介の企画展『祭りだワッショイ！うすた京介ワールド展～すごいよ!!マサルさん30周年・ピューと吹く！ジャガー25周年記念～』が、東京・池袋サンシャインシティ内で開催されており、話題となっている。この展示は代表作の『セクシーコマンドー外伝 すごいよ!!マサルさん』の30周年と『ピューと吹く！ジャガー』の25周年を記念し開催されており、Xでは様々な著名人が訪れたことをポストしている。

【画像】ジャガーに「そぉい！！」され、喜びの表情を見せるもえあずら

うすた京介ワールド展では『ピューと吹く!ジャガー』のジャガーが人にラーメンをぶっかけているシーン「そぉい！！」のパネルが展示さている。うすた京介本人の公式X （@k_usuta）では、「皆さまからの狂ったそぉい画像お待ちしております」というコメントともに、ラーメンをぶっかけられ「そぉい！！」されている写真がポストされた。

この投稿に応えるように次々とポストされる著名人と「そぉい！！」。「おかわりください！！」とのコメントと共に写真を投稿したのは、大食いアイドルの”もえあず”こと、もえのあずき（もえあず X @moeazukitty）。もえあずの幸せそうな「そぉい！！」に、うすた京介は「食べない時もおかわりするんだ…」と、ひっくり返されたラーメンをおかわりする大食いっぷりにコメントした。

ロックバンドRIZEのベーシストであるKenKenも、うすた京介ワールド展を訪れたことを自身のX （@kenken_RIZE）にポスト。うすたとは交流が深いようで、「１８年前くらいの誕生日にうすたさんが描いてプレゼントしてくれた、ゲームセンターあらし風のケンケンTシャツで行きました。なんてエモーショナル！」とコメント。「そぉい！！」写真や「たてぶえマン 参上！」のパネルとともに撮影された写真などを投稿し、展示を楽しんだ様子。

『トマトイプーのリコピン』や『いぬまるだしっ』で知られる漫画家の大石浩二も自身のX （@k_marudashi）で「そぉい！！」写真を投稿。「そぉい！！」されているのは『トマトイプーのリコピン』のリコピンだ。容赦無くラーメンをぶっかけられ微笑むリコピンと、全力で「そぉい！！」するジャガー。双方の漫画の世界を飛び越えたポストに、うすた京介も「違和感満載のコラボw」とコメント。

漫画家・麻生周一もX（@shu1aso）に「そぉい！！」写真をポスト。「そぉい！！」されているのは麻生自身。顔は代表作の『斉木楠雄のΨ難』のキャラ、”燃堂力”に変えて描かれている。幼少時からうすた京介のファンだったことを明かし、「一周回って泣きそうでした」などとコメントした。顔部分に斉木楠雄が描かれているポストも投稿されていたが、「ちなみに最初は斉木で描いてたんだけど自分の体に当てはめるとなんかキモくなったのでやめました」とコメント。「そぉい！！」される斉木はどこか嬉しそうな表情だ。

池袋のサンシャインシティで開催されてる『うすた京介ワールド展』に行ってきました！生原画はもちろん展示も素晴らしく、小学生の頃コンビニで吹き出すのを堪えながら読んでた事や、深夜に思い出し笑いが止まらなくなり同室の兄にドン引きされた事なんかを思い出し一周回って泣きそうでした🥹 pic.twitter.com/TvHNMFqjlk

「そぉい！！」されていなかったのは、うすた京介ワールド展のBGMを担当した、ヴィジュアル系バンドPENICILLIN・ギターリスト千聖。展示を訪れた様子をX （@chisatochang666）にポストした。会場ではPENICILLINの”あの曲”がエンドレスで流れている模様。うすたも千聖のポストを引用し、「エンドレスあの曲、ファンの皆さんにも『洗脳されそう』と大好評ですw」とコメントした。

「そぉい！！」写真が取れる『祭りだワッショイ！うすた京介ワールド展～すごいよ!!マサルさん30周年・ピューと吹く！ジャガー25周年記念～』は8月31日まで開催。気になる洗脳されそうな”あの曲”を含めた、うすた京介ワールドを是非滑り込みで体感してほしい。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）