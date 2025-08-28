この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

マーケティング侍・りゅう先生が語る「お客様は安さよりも安心に価値を見出す」理由とは

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「知らないだけで損をする。高額なのに売れまくる商品の理由は"4つの付加価値"にある。」と題した動画で、マーケティング侍・りゅう先生が実践的なマーケティング戦略を語った。プロのマーケターとして活動するりゅう先生は、「お客様は実は安さよりも安心とか相談とか失敗しない選択を優先しているんです」と断言。旅行代理店を例に「手数料が高くてもなぜ人が集まるのか」、その理由と本質に迫った。



冒頭、大手旅行代理店で高い手数料を払ってまで申し込む顧客心理について「本質は価格じゃなくて安心。自己責任でミスるのが怖いという心理状況がある」と分析。「失敗しない選択が今の消費行動における絶対的キーワードです」と強調した。さらに「価格以外のポイントを自社ビジネスにどう生かすかが重要」とし、「価格じゃなくて安心に価値をつけていく」のが現代ビジネスの成否を分けると語った。



りゅう先生は実例として、保険商品やキャンセルサポート、有料の返金保証など、「安心を有料で売る＝安心を課金する」マーケティング戦略を解説。「これは保険に代表される昔からある発想ですが、今や一般企業にも応用できる」と述べ、飲食やサブスクリプションサービス、リフォーム業など多様な業界で安心を売りにしたサービス設計が可能だと訴えた。



また、「迷いを安心に変える3ステップ」として、どんな人が選んでいるのかを明示し、失敗例を公開してその回避法を伝え、さらには『価格以外で買う理由』をしっかり教育する、という具体策を提示。「価格で勝負するのは弱い。信頼性・安心・手間短縮など価格以外の理由づけこそ長く選ばれる秘訣」と説いた。「お客様は根本的に失敗や損、後悔を避けたいというニーズが圧倒的に強い」とも断言している。



動画の締めでは、「『失敗しない』『後悔しない』『損しない』『間違えない』『初心者でも安心』『プロが選ぶ』など強烈なキャッチコピーを散りばめることでお客様の心に響く」と実践ワードを紹介して動画を締めくくった。