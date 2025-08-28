プライベートも仕事もこれ1台でOK。Apple iPad（第10世代）がAmazonでセール価格に【明日から】
「Amazon スマイルSALE」が、2025年8月29日（金）から開催されます。今回は事前に公開されているセール予定商品の中から、iPad（第10世代）をご紹介。
鮮やかな10.9インチLiquid Retinaディスプレイを採用し、横向きの1,200万画素超広角フロントカメラを搭載。カラフルな4色展開で、バッテリーはWi-Fiでのネット利用、ビデオ再生で最大10時間持続します。スペック的に最もバランスの良い一台。人気商品は売り切れることもあるので、お見逃しなく！
iPad（第10世代）はシルバー、ブルー、ピンク、イエローの4色展開。10.9インチLiquid Retinaディスプレイを採用しているので、動画や電子書籍を楽めるだけでなく、資料作成や動画編集などの作業も快適に行うことができます。また、軽量でコンパクトなので持ち運びにもぴったり。
パワフルなA14 Bionicチップと1日中持続するバッテリーを搭載。Wi-Fiでネット利用・ビデオ再生時に最大10時間使用できます。さらに、Apple Pencil（第1世代）とMagic Keyboard Folioに対応しているので、メモや設計図、資料作成などがスムーズに行えます。最新のiPadOSで複数のアプリを同時に操作することも可能なので、効率的に作業を進めることができるのも嬉しいポイント。
iPad（第10世代）に搭載されている1,200万画素の超広角フロントカメラは、通常のフロントカメラより撮影範囲が広く、グループでのビデオ通話やセルフィーでも、複数人を同時に写すことができます。さらにセンターフレームに対応しているので、被写体がフレームの中心から外れないように自動で調整してくれます。
また、手ブレ補正センサーを搭載し、4K撮影にも対応しているため、動画制作にもぴったり。さらに、高品質なマイクと横向きのステレオスピーカーを内蔵しているため、場所を選ばず録音や調整が可能。これ1台で動画制作から楽曲制作まで、すべて行うことができます。
iPad（第10世代）は、前モデルに比べてディスプレイが広くなり、さらにType-Cに対応。カメラの性能でいうと上位モデルと比べても遜色ありません。初めてタブレットを購入する人や、買い替えを検討している人、あるいはちょっとしたプレゼントにもぴったりですよ。
2022 Apple 10.9インチiPad (Wi-Fi + Cellular, 256GB) - ブルー (第10世代)
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
