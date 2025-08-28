「まさかでは遅い」日常に潜む危険ながんの症状３つを解説
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
YouTubeチャンネル「がん情報チャンネル・外科医 佐藤のりひろ」で公開された動画で、外科医の佐藤典宏氏が、多くの人が見過ごしがちな「がんのサインかもしれない3つの症状」について専門家の視点から詳しく解説している。
動画の冒頭で佐藤氏は、がんの症状といえば痛みや出血、しこりなどが有名だが、「実際には、がんに結びつかない意外な症状も色々あります」と指摘。多くの人が「まさかがんの症状とは思わなかった」ことで受診が遅れ、発見されたときには進行してしまっているケースがあると警鐘を鳴らした。
佐藤氏が特に注意すべきとして挙げたのは、以下の3つの症状だ。
1. 声のかすれ
風邪やカラオケでも起こるありふれた症状だが、原因不明のまま持続したり、徐々に悪化したりする場合は要注意。甲状腺がん、食道がん、肺がんなどが原因で、声帯を動かす神経が圧迫されている可能性があるという。
2. 全身のかゆみ
「皮膚と内臓には相関関係がある」と佐藤氏は語る。じんましんや帯状疱疹が「がんの前兆やがんがあることを教えてくれるサインになることがある」という。また、肝臓や胆道、すい臓のがんによって引き起こされる「黄疸」の症状として、強いかゆみが出現することもあると解説した。
3. 鼻づまり
風邪の症状として軽視されがちだが、「1ヶ月以上にわたって鼻づまりが続く人」は注意が必要だという。まれではあるものの、鼻腔がんや副鼻腔がんの可能性が考えられる。また、慢性副鼻腔炎を放置すると、がん化するリスクも指摘されているため、専門医の受診を推奨している。
佐藤氏は最後に、「たいしたことのないような症状でも長引く場合には病院を受診することが大切です」と締めくくり、ささいな体調変化を見逃さず、早期発見につなげることの重要性を改めて訴えた。
動画の冒頭で佐藤氏は、がんの症状といえば痛みや出血、しこりなどが有名だが、「実際には、がんに結びつかない意外な症状も色々あります」と指摘。多くの人が「まさかがんの症状とは思わなかった」ことで受診が遅れ、発見されたときには進行してしまっているケースがあると警鐘を鳴らした。
佐藤氏が特に注意すべきとして挙げたのは、以下の3つの症状だ。
1. 声のかすれ
風邪やカラオケでも起こるありふれた症状だが、原因不明のまま持続したり、徐々に悪化したりする場合は要注意。甲状腺がん、食道がん、肺がんなどが原因で、声帯を動かす神経が圧迫されている可能性があるという。
2. 全身のかゆみ
「皮膚と内臓には相関関係がある」と佐藤氏は語る。じんましんや帯状疱疹が「がんの前兆やがんがあることを教えてくれるサインになることがある」という。また、肝臓や胆道、すい臓のがんによって引き起こされる「黄疸」の症状として、強いかゆみが出現することもあると解説した。
3. 鼻づまり
風邪の症状として軽視されがちだが、「1ヶ月以上にわたって鼻づまりが続く人」は注意が必要だという。まれではあるものの、鼻腔がんや副鼻腔がんの可能性が考えられる。また、慢性副鼻腔炎を放置すると、がん化するリスクも指摘されているため、専門医の受診を推奨している。
佐藤氏は最後に、「たいしたことのないような症状でも長引く場合には病院を受診することが大切です」と締めくくり、ささいな体調変化を見逃さず、早期発見につなげることの重要性を改めて訴えた。
関連記事
がん治療には運動が効果的？外科医が明かす最新のデータ
がん早期発見の核心を専門医が解説 予後不良5種とNBI内視鏡や胸部CTなどの活用
余命予測のズレにAIは有効か 「FaceAge」の研究結果を外科医が語る
チャンネル情報
外科医・がん専門医「佐藤典宏（さとう のりひろ）」のYouTubeチャンネルです。「がん」の予防・診断・治療・セルフケアについて、幅広く発信します。
youtube.com/@norihiro_sato YouTube