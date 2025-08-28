マンションに偽住人が潜入！？修繕積立金が狙われる、なりすまし事件の手口とは
マンションの修繕委員会に、住民になりすました全くの第三者が参加していたという驚きのニュースが報じられました。実際にマンションに住んでいないにも関わらず、住民のふりをして委員会に入り込み、不正に加担していたというのです。
一体なぜ、このような事件が起きてしまうのでしょうか。今回は、株式会社さくら事務所の関西代表である大森敞彦さんが、事件の背景と管理組合が取るべき対策について解説します。
■なぜ「なりすまし」が修繕委員会を狙うのか？
大森さんによると、このようななりすましは、「工事の受注を有利に誘導するため」に行われた可能性が高いといいます。過去には、建設会社の社員がマンションの一室を購入して住民となり、自社に工事を発注させるといった手口はありましたが、今回の事件は、全くの赤の他人が住民を装って委員会に潜入したという点で、非常に悪質です。
なぜそこまでして委員会に入り込もうとするのか。それは、住民がコツコツと積み立ててきた大切な修繕積立金が狙われているからです。工事の契約額は数千万円から数億円に上ることが多く、その決定権を持つ委員会に入り込むことで、特定の業者に有利な形で話を進めようと企んでいるのです。
■「無関心」が招いた事件
この事件の背景には、住民同士の関わりの希薄化があります。「向こう三軒両隣」という言葉が死語になり、同じマンションに住んでいても顔や名前を知らないというケースは珍しくありません。
大森さんは、このような「無関心」が、今回の事件を招いてしまったと指摘します。
「住民の皆さんが『管理会社に任せきりで大丈夫』と考えるのは危険です。日々の理事会や修繕委員会の運営は大変ですが、スルーしてしまうと、悪意を持った人物にとっては格好の標的になってしまいます」
もちろん、全員が理事会に出席したり、近隣住民と常に交流したりする必要はありません。しかし、エレベーターで会った人に挨拶をする、顔と名前を少しでも覚えておくなど、日々の生活の中でほんの少しでも関心を持つことが、大きな事件を未然に防ぐことにつながるのです。
■大切な資産を守るための2つの対策
では、住民の大切な修繕積立金を狙った事件から、マンションを守るためにはどうすればよいのでしょうか。
大森さんは、以下の2つの対策を提言します。
・無関心をやめること
管理会社に任せきりにせず、自分たちのマンション管理に積極的に関わる姿勢が重要です。見積もりが妥当かどうか、本当に必要な工事かどうか、しっかりと目を光らせましょう。
・第三者の専門家を活用すること
住民だけで全ての管理業務をこなすのは大変です。そんな時は、第三者の専門家を活用しましょう。特に、管理会社の関連企業ではない、独立系のコンサルティング会社に依頼することが大切です。管理会社と癒着がなく、透明性の高い第三者業者に依頼することで、公正で適正な管理が行われるようになります。
株式会社さくら事務所も管理組合の運営や修繕工事を第三者の立場でサポートするコンサルティング会社であり、全国で1,000件以上のサポート実績があります。
大森さんが言うように、マンションは皆さんの大切な資産です。無関心をやめ、第三者の専門家と共に、大切な資産を守っていきましょう。
