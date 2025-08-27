Ä«¥É¥é¹Í»¡·ÏYouTuber¤¬ÌÀ¤«¤¹¡Ö¿Í´Ö¤Ê¤ó¤Æ¼ä¤·¤¤¤Í¡×¡È¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡ÉÃÂÀ¸¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿¼ÂÂÎ¸³¤ÈÍ¥¤·¤µ
AI¥é¥¤¥¿¡¼¼«Æ°¼¹É®µ»ö
¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¼«Æ°¼¹É®µ»ö¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¤Î»öÁ°³ÎÇ§¤ò·Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔ¼«Á³¤ÊÊ¸¾Ï¤ä¾ðÊó¤Î·çÍî¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸µÆ°²è¤ÈÊ»¤»¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¥¢¥ó¥Ñ¥ó¡ÙÂè22½µ¡¦Âè108ÏÃ¤ÎÀè¼è¤ê¹Í»¡Æ°²è¤ò¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Ä«¥É¥é¹Í»¡·ÏYouTuber¤Î¥È¥±¥ë¤µ¤ó¡£Æ°²è¥¿¥¤¥È¥ë¡Ø¡Ú¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡ÛÄ«¥É¥é £¸·î£²£·Æü¿åÍËÆü¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¥Í¥¿¥Ð¥ì Âè£²£²½µ Âè£±£°£¸ÏÃ ´¶ÁÛ¹Í»¡ NHK ¥¹¥Èー¥êー ÉúÀþ²ó¼ý ·ëËöºÇ½ª²óÍ½ÁÛ ¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡Ù¤ÎÄÌ¤ê¡¢º£²ó¤âÊª¸ì¤Î¿¼ÁØ¤òÆÉ¤ß²ò¤¡¢µÓËÜ²È¡¦Ãæ±àÈþÊæ¤µ¤ó¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë´¶Æ°Åª¤Ê¼ÂÏÃ¤ò¸ò¤¨¤Ä¤Ä¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥È¥±¥ë¤µ¤ó¤ÏÆ°²èËÁÆ¬¤Ç¡Ö¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤ÎµÓËÜ¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ±àÈþÊæ¤µ¤ó¤ò¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤¿½÷¤Î»Ò¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢8·î28ÆüÊüÁ÷²ó¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¤ò¼«¤é¤ÎÍ½ÁÛ¡¦¹Í»¡¤È¤È¤â¤Ë²òÀâ¡£¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¾¯½÷¡¦²ÃÊæ¤¬¡¢¡Ø°¦¤¹¤ë²Î¡Ù¤Î»í¤òÄÌ¤¸¤Æ¼ç¿Í¸ø¡¦¤¿¤«¤·¤È¿´¤òÄÌ¤ï¤»¤ë¾ìÌÌ¤ËÃíÌÜ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö»í¤Ïº£¤Þ¤ÇÆñ¤·¤¤¤â¤Î¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤±¤É¡¢¤³¤ÎÄøÅÙ¤Ê¤é»ä¤Ë¤â½ñ¤±¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¡¢¤½¤ó¤Ê²ÃÊæ¤ÎÁÇÄ¾¤¹¤®¤ë´¶ÁÛ¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¡¢¡Ö»Ò¶¡¤Ã¤Æ»þ¡¹¤³¤¦¤¤¤¦Î¨Ä¾¤¹¤®¤ë´¶ÁÛ¤ò¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤â¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢Åù¿ÈÂç¤Î¿´¤Îµ¡Èù¤òÆÉ¤ß¼è¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¡È¤¿¤Ã¤¿°ì¿Í¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤Æ ¤¿¤Ã¤¿°ì¿Í¤Ç»à¤ó¤Ç¤¤¤¯ ¿Í´Ö¤Ê¤ó¤Æ¼ä¤·¤¤¤Í ¿Í´Ö¤Ê¤ó¤Æ¤ª¤«¤·¤¤¤Í¡É¤È¤¤¤¦»í¤Î°ìÀá¤¬¡¢Ãæ±àÈþÊæ¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤ÆÉã¤òË´¤¯¤·¤¿Èá¤·¤ß¤òÌþ¤ä¤·¤¿½ÅÍ×¤Ê¸ÀÍÕ¤À¤Ã¤¿¤È¾Ò²ð¡£¡Ö¿Í´Ö¤Ê¤ó¤Æ¤ª¤«¤·¤¤¤Í¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤Ë¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤éº£È¬ÌÚ¤Ë¼æ¤«¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ë¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ò´¶¤¸¤¿¤Î¤«¤Ê¡×¤È¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤Ë½Å¤Ê¤ë»×¤¤¤ò¹Í»¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¤¿¤«¤·¤¬²ÃÊæ¤Ë¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¿§»æ¤È»÷´é³¨¤òÅÏ¤¹¾ìÌÌ¤Ç¡¢²ÃÊæ¤¬¡Ö¤³¤Î¤ª¤¸¤µ¤ó¤«¤Ã¤³°¤¤¤±¤É¤Ê¤ó¤«¹¥¤¡×¤È¸ì¤ë¤³¤È¤Ë¥È¥±¥ë¤µ¤ó¤âÃíÌÜ¡£¡Ö¤³¤ì¡¢¤È¤Æ¤â½ÅÍ×¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¸«¤¿ÌÜ¤Ï¤«¤Ã¤³°¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤½¤³¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿Í¥¤·¤µ¤ä°¦¾ð¤ò²ÃÊæ¤Ï´¶¤¸¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¤È¡¢¸å¤Î¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤ÎËÜ¼Á¤Ë¤Þ¤Ç¤Ä¤Ê¤²¤Æ¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Æ°²è¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Ç¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤ÎÃæ±àÈþÊæ¤µ¤ó¤ÎÂÎ¸³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÌøÀ¥Î´¤µ¤ó¤Î»í¤ÎÎÏ¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë°ì¿Í¤Î¾¯½÷¤Î¿´¤òµß¤¤¡¢¤½¤Î¾¯½÷¤¬Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆµÓËÜ²È¤È¤Ê¤ê¡¢º£ÅÙ¤ÏÌøÀ¥¤µ¤óÉ×ºÊ¤Î¿ÍÀ¸¤òÉÁ¤¯¥É¥é¥Þ¤ò½ñ¤¯―¤³¤ì¤Ã¤ÆËÜÅö¤ËÉÔ»×µÄ¤ÇÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡Ö¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë´¶ÁÛ¤ò½ñ¤¹þ¤ó¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Çµ¤»ý¤Á¤ò¶¦Í¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ë»²²Ã¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ
