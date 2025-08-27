グーグルは、「Google翻訳」アプリにライブ翻訳機能や言語学習機能を追加すると発表した。

ライブ翻訳

「ライブ翻訳」は、会話をリアルタイムで翻訳してくれる機能。利用する際は「ライブ翻訳」から翻訳したい言語を選び、話しかけるだけでよい。

スマートフォンに話しかけると、会話内容が両方の言語で文字起こしされ、話し終えると翻訳音声が再生される。さらに、会話の合間やアクセント、イントネーションを識別して、双方の言語をスムーズに切り替えることができる。

現在は米国、インド、メキシコのユーザー向けに展開されており、日本語やアラビア語、フランス語、ヒンディー語、韓国語など70以上の言語で利用できる。

カスタマイズされた言語学習機能

また、「Google翻訳」アプリのベータ版に学習目標の達成を支援するための新しい言語学習機能が試験的に導入された。

この学習機能はリアルタイムで生成され、ユーザーのスキルレベルに合わせて自動的に調整される。アプリで「練習」をタップし、スキルレベルと目標を設定すると、カスタマイズされたシナリオが提示される。各シナリオでは、会話を聞いて聞き取った単語をタップして理解を深めたり、発話練習を行うことができる。

言語習得に関する最新研究に基づき、学習の専門家と共同で開発されたこの仕組みは、毎日の学習進捗を追跡し、自信を持って外国語でコミュニケーションを取るために必要なスキルの習得をサポートする。

まずは、英語話者向けにスペイン語とフランス語、またスペイン語・フランス語・ポルトガル語話者向けに英語学習が用意される。