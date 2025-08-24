家族で遊園地へ。ジェットコースターに乗りたくて30分並んだけれど!?
亡くなったおばあちゃんに会いたい。幼い娘がどうしても聞いてみたいこと／おかあさんの旅路（1）
4人家族のほのぼのとした日常をSNSやブログで発信している、なりたりえさん。無邪気な子どもたちとのやりとりや、夫婦の何気ない会話、家族との日常を切り取ったエピソードが「わたしのお母さんも同じこと考えていたのかな」「うちの子どもたちと同じことを言ってる！」と、多くの共感を呼び、SNSで話題を集めています。
2023年に乳がんの診断を受け、闘病生活を送ることになったなりたさんですが、「病気になってもなおさら、お母さんの立場から見える景色は素晴らしいものでした」と語っています。そんな何気ない日常を綴ったエピソードが、日々の暮らしや家族との時間の大切さを改めて気づかせてくれます。
※本記事はなりたりえ（著）の書籍『おかあさんの旅路 乳がんになっても、未来へつなげたい…おかあさんの記録』から一部抜粋・編集しました。
■◆遊園地での、せつない思い出
