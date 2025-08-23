岡山vs湘南 スタメン発表
[8.23 J1第27節](JFEス)
※19:00開始
<出場メンバー>
[ファジアーノ岡山]
先発
GK 49 スベンド・ブローダーセン
DF 4 阿部海大
DF 18 田上大地
DF 43 鈴木喜丈
MF 8 江坂任
MF 19 岩渕弘人
MF 24 藤田息吹
MF 28 松本昌也
MF 39 佐藤龍之介
MF 41 宮本英治
FW 22 一美和成
控え
GK 77 川浪吾郎
DF 15 工藤孝太
DF 88 柳貴博
MF 14 田部井涼
MF 27 木村太哉
MF 33 神谷優太
MF 50 加藤聖
FW 98 ウェリック・ポポ
FW 99 ルカオ
監督
木山隆之
[湘南ベルマーレ]
先発
GK 1 ポープ・ウィリアム
DF 4 舘幸希
DF 8 大野和成
DF 66 松本大弥
MF 7 小野瀬康介
MF 13 平岡大陽
MF 15 奥野耕平
MF 32 松村晟怜
MF 37 鈴木雄斗
FW 9 小田裕太郎
FW 10 鈴木章斗
控え
GK 81 吉田舜
DF 22 大岩一貴
MF 6 ゼ・ヒカルド
MF 14 茨田陽生
MF 20 石橋瀬凪
MF 25 奥埜博亮
FW 27 ルイス・フェリッピ
FW 72 二田理央
FW 77 石井久継
監督
山口智
