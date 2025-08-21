CLIO（クリオ）が、ブランドの人気アイテム「エッセンシャルリップチークタップ」に、美容系インフルエンサー孫亜妃（そん あみ）のコラボによる日本限定カラー「100 SUGAR RIBBON（シュガーリボン）」を2025年8月31日よりQoo10にて発売する。オフライン店舗では10月より順次取り扱いを開始となる。

■日本限定カラー

「100 SUGAR RIBBON（シュガーリボン）」は、どんな肌トーンにもなじみやすい“ふんわりローズピンク”。ひと塗りでふんわりとほのかな血色感を演出する絶妙なこなれ血色カラー。

じゅわっとにじみ出るような質感で、発色を調整しやすい透明感のある色合いを追求。自然なツヤ感でチークにもリップにも使いやすく、思わずときめく、やさしい血色感をプラスしてくれる。

しっとりと肌に溶け込むような質感はそのままに、甘すぎず、大人っぽさも感じる絶妙カラーとなっている。

■商品情報

株式会社クリオジャパン

クリオ エッセンシャルリップチークタップ100 SUGAR RIBBON（シュガーリボン）1,980円（税込）

ふんわり甘く、きゅんをひとさじしたようなローズピンクカラー