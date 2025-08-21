この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

YouTubeチャンネルで人気の実業家マイキー佐野氏が、「【米国最新情報】新たなペテン師がトランプに急接近。不可解な言動を繰り返すサム・アルトマンについて解説」と題した動画を公開。話題のOpenAI CEOサム・アルトマンの不可解な動きと、その裏にあるアメリカAI業界の複雑な力学について鋭く切り込んだ。



佐野氏は冒頭、「サム・アルトマン自体が、これまでの自分が間違ってましたって認めたんですよ。これは自分が勉強不足で申し訳ないことをしたみたいなことを言ったわけですよ。これってトランプさんに言ったらラブレターなんですよ」と語り、これまで民主党寄りだったアルトマン氏が“手のひら返し”とも取れる言動でトランプ大統領に急接近した事実を指摘した。



動画ではさらに、OpenAIの評価額が74兆円に達し、TOYOTAの約1.7倍に迫る中、同社が“スターゲート計画”を進行し、日本のソフトバンク主導で巨額資金調達を目論む一方で、「従業員への報酬流動化のためセカンダリ市場を活用」「AIデバイス開発にも本格進出」といった、最新の企業動向にも言及。Apple出身の伝説的デザイナー、ジョニー・アイブ氏を招き、AI特化デバイス開発を進めている点も紹介した。



一方で、中国のDeepSeekやMetaなど、世界のAI覇権を巡る熾烈な人材争奪やオープンソースAIの進展に触れ、「OpenAIもついに学習プロセスの一部公開に踏み切ったが、“純オープンソース”にはまだ遠い」というマイキー氏の分析も展開された。



最大の注目は、イーロン・マスクとの関係悪化を背景にサム・アルトマンが“共和党寄り”に舵を切ったこと。トランプとの関係を強化するロビー活動や、Oracle創業者ラリー・エリソンとの複雑な関係についても触れつつ「意外と優秀な経営者って信念とかなくて、あっち行ったりこっち行ったりするタイプが多いのかなって思うんですけど、どう思います？大体喧嘩してますからね。クラスの女子って言ったじゃん。アメリカの経営者はクラスの女子ですもんね」と、辛辣かつユーモラスな現代アメリカ経営者評も披露。



最後は「スターゲート計画は必ずしも順調ではなく、OpenAIも収益面で依然課題を抱えている」という冷静な指摘のもと、「まあ、クラスの女子だと思ってください。あんまり言ってることを真に受けちゃいけないんだよね」と動画を締めくくった佐野氏。今なお“信念なき柔軟さ”が支配するAI戦国時代の最前線に、視聴者から熱い注目が集まっている。