MLB公式が「オールMLBチーム」を早くも予想。

レギュラーシーズンの熱戦がまだまだ続く中、日本でのベストナインに相当する「オールMLBチーム」を、MLB公式サイトが早くも予想した。ドジャースの大谷翔平投手は当然のごとく指名打者の「ファーストチーム」予想に上がっており、昨年の「50本塁打＆50盗塁」とは違った部分が高く評価された。また、山本由伸投手も候補として名を連ねている。

MLB公式サイトが18日（日本時間19日）に予想記事を公開した。同サイトの専門家が、シーズン終了時のオールMLBのファーストチーム、セカンドチームの選手たちを早くも予想している。

指名打者ではシュワーバー（フィリーズ）を抑え、ファーストチームの予想には大谷が入った。「50本に到達する可能性は十分ある。一方で盗塁数は今季わずか17にとどまっているが、投手としてマウンドに復帰し、23回1/3を投げて32奪三振、防御率3.47という成績をマークすることで、それを補っている」と批評した。

昨季は指名打者に専念したため「WAR」では不利だった大谷だが、今季は投手として復活したことにより、守備の評価も加算。WARはジャッジ（ヤンキース）、ローリー（マリナーズ）に次いでメジャー3位であることにも触れた。

さらに「セカンドチーム」の先発投手として、山本がイオバルディ（レンジャーズ）、フリード（ヤンキース）、ボイド（カブス）、ウィーラー（フィリーズ）とともに選ばれた。「2年目のシーズンで大成功を収めている」と、これまで10勝をマークした好投を評価。故障者続出のドジャースで唯一、開幕から先発ローテを守っていることで「揺るぎないエースとしての地位を確立した」と評した。この他、ドジャースからはセカンドチームの捕手にスミスも予想メンバーに入った。

他にファーストチームでは、捕手にローリー、一塁手にゲレーロJr.（ブルージェイズ）、二塁手にマルテ（ダイヤモンドバックス）、三塁手にラミレス（ガーディアンズ）、遊撃手にウィットJr.（ロイヤルズ）、外野手にジャッジ、クロウ＝アームストロング（カブス）、タティスJr.（パドレス）が選ばれた。先発投手はスクーバル（タイガース）、スキーンズ（パイレーツ）、クロシェット（レッドソックス）、サンチェス（フィリーズ）、ブラウン（アストロズ）、救援投手はムニョス（マリナーズ）、デュラン（フィリーズ）が予想に上がっていた。（Full-Count編集部）