紗栄子「バッグにいつも入れてる」香りがお気に入り！愛用のハンドクリーム

紗栄子さんが自身のYouTubeチャンネルに『【GUERLAIN】にベスコス買いにきた！』の動画を投稿。ブランドの協力ではあるものの、普段から使用している様子のアイテムなども紹介してくれました！

■ハンドクリーム

動画内に登場したのはこちら！

GUERLAIN/アクア アレゴリア ⋅ ハンドクリーム ローザ ヴェルデ 税込7,920円（公式サイトより）

同ブランドのフレグランスシリーズ、「アクア アレゴリア」で人気の香り「ローザ ヴェルデ」ハンドクリーム！

紗栄子さんは、こちらについて「ハンドクリームなんだけど」「すごい私使わせていただいてて」と愛用品だとコメントしながら紹介。

続けて「この香りすごい好きなんだよな」とローズとキューカンバーが基調となっている香りがお気に入りの様子。

そして「これすごい好きで、バッグにいつも入れてるんですよね」と持ち歩くほど愛用しているとも語っていました！

■動画もチェック

動画内では、その他のコスメについても語りながら、お買い物の様子を公開！ぜひチェックしてみてくださいね。