『NBA 2K』シリーズ最新版のランキング発表…2年連続でニコラ・ヨキッチが1位に君臨

世界的な人気を誇るNBAゲームの最新版『NBA 2K26』の、プレーヤーレーティングランキングTOP100が、8月12日に同ゲームの公式サイトで発表された。

このプレーヤーレーティングランキングは『NBA 2K』が独自に選手のパラメーターを決定し数値化したもので、これを見た実際のNBAプレーヤーたちがSNSで反応を示すなど、毎年大きな話題となっている。

100位から71位までには、92位にポール・ジョージ（フィラデルフィア・セブンティシクサーズ）や90位にドレイモンド・グリーン（ゴールデンステイト・ウォリアーズ）などオールスター経験者が名を連ね、79位には2025年NBAドラフト1位のクーパー・フラッグ（ダラス・マーベリックス）が入っていることにも注目だ。

70位から51位の間には、昨シーズンの新人王に輝いたステフォン・キャッスル（サンアントニオ・スパーズ）が66位に、最優秀躍進選手賞（MIP）のダイソン・ダニエルズ（アトランタ・ホークス）が64位となった。

さらに上位に目を向けると、昨シーズンウォリアーズに移籍したジミー・バトラーが40位に、今シーズンから古巣ポートランド・トレイルブレイザーズに復帰するデイミアン・リラードが32位に位置づけた。

ここから上はオールスター常連組や次世代を担う選手がランクイン。NBAファイナル2025であと一歩のところで敗退したインディアナ・ペイサーズのタイリース・ハリバートンが19位に。224センチでエイリアンと称されるビクター・ウェンバンヤマ（スパーズ）が10位。40歳となったレブロン・ジェームズ（ロサンゼルス・レイカーズ）は5位と、変わらず上位をキープした。

トップ3は、3位にヤニス・アデトクンボ（ミルウォーキー・バックス）、2位には昨シーズンのMVPシェイ・ギルジャス・アレクサンダー（オクラホマシティー・サンダー）、そして堂々の1位にはニコラ・ヨキッチ（デンバー・ナゲッツ）が2年連続で君臨した。

レイカーズの八村塁は、今回発表されたトップ100位の中に名前はなかったものの、プレイヤーレーティングは81と100位のメンバーと同等の数値となった。また、今シーズンからシカゴ・ブルズに2WAY契約で加入した河村勇輝も登場するようで、プレーヤーレーティングは67となった。

ファン待望の最新作『NBA 2K26』は2025年9月5日に世界同時発売。8月30日には早期アクセスが開始される。

■NBA2K26 プレーヤーレーティング トップ10



1位 ニコラ・ヨキッチ（デンバー・ナゲッツ）



2位 シェイ・ギルジャス・アレクサンダー（オクラホマシティー・サンダー）



3位 ヤニス・アデトクンボ（ミルウォーキー・バックス）



4位 ルカ・ドンチッチ（ロサンゼルス・レイカーズ）



5位 レブロン・ジェームズ（ロサンゼルス・レイカーズ）



6位 ステフィン・カリー（ゴールデンステイト・ウォリアーズ）



7位 ジェイソン・テイタム（ボストン・セルティックス）



8位 アンソニー・デイビス（ダラス・マーベリックス）



9位 アンソニー・エドワーズ（ミネソタ・ティンバーウルブズ）



10位 ビクター・ウェンバンヤマ（サンアントニオ・スパーズ）

【動画】ファン待望のNBA2K26プロモーション映像