増え続ける「空き家」。その多くは、管理されずに放置され、地域の景観や治安の悪化を招くなど、ネガティブなイメージで語られがちです。しかし、空き家は本当に”負動産”なのでしょうか。

実は、適切な対策を講じることで、空き家を市場価格より高く売却することも可能です。

今回は、空き家問題の新たな解決策として注目される「アフォーダブル住宅」制度に触れつつ、空き家を価値ある資産に変えるための秘訣を、らくだ不動産株式会社取締役副社長COOの山本直彌さんが解説します。

■空き家最大のタブーは「何もしないこと」

まず、空き家所有者が絶対にやってはいけないのが「放置」です。

「管理されていない空き家は、建物の劣化が急速に進むだけでなく、不法侵入や放火、害虫発生のリスクを高め、近隣トラブルの原因にもなります。一度『問題のある家』という評判が立ってしまうと、売却しようにも買い手がつかず、資産価値を大きく損なうことになります」と、山本さんは警鐘を鳴らします。

■新たな活用法？注目の「アフォーダブル住宅」制度

こうした中、空き家活用の新たな一手として、東京都が打ち出した「アフォーダブル住宅」制度が注目されています。これは、都と民間が連携し、空き家をリノベーションした上で、子育て世帯などに相場の8割程度の家賃で貸し出すという取り組みです。

「空き家を社会資源として有効活用する、非常に画期的な試みです。まだ課題はありますが、今後、こうした行政主導の活用策が広がっていく可能性もあります」（山本さん）

■空き家を「高値」で売るための絶対条件とは

行政の活用策を待つだけでなく、自ら空き家を高く売るための、もっと直接的な方法があります。それは、買い手の「不安」を先回りして解消することです。

カギは「ホームインスペクション」と「メンテナンス履歴」

買い手が空き家に対して最も恐れるのは、「目に見えない欠陥」です。雨漏りやシロアリ被害、建物の傾きといった問題は、購入後の大きな負担に直結します。

たとえインスペクションで不具合が見つかったとしても、それは決してマイナスではありません。修繕して売る、あるいは不具合を正直に告知した上で価格交渉するなど、透明性の高い取引が可能になり、後のトラブルを防ぐことにも繋がります。

「実際に、埼玉県で売却をお手伝いした空き家では、事前にホームインスペクションを実施し、建物の状態をすべて開示したことで、買い手の方に安心感が生まれ、相場より高く成約した事例もあります」（山本さん）

【まとめ】「待ち」の姿勢から「攻め」の空き家対策へ

今後、空き家の数はますます増加し、売却市場での競争は激化していくことが予想されます。そんな時代に「何もしない」という選択肢はありません。

ご自身の空き家の本当の価値を知り、それを最大限に活かすためには、まず建物の状態を客観的に把握することから始めるべきです。

