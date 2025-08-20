国内最大級のプロアマ参加の麻雀大会「麻雀最強戦2025」のファイナル進出をかけたグループリーグ「政権構想勃発」が8月16日に行われ、プロ麻雀リーグ「Mリーグ」KONAMI麻雀格闘倶楽部の選手兼監督を務める滝沢和典が優勝、決勝卓ではド派手に役満・国士無双を決めた。

【映像】滝沢和典、圧巻の役満・国士無双

予選A卓を2位で通過した滝沢だったが、決勝卓では華々しく決めた。3着目だった東2局1本場、9種10牌と国士無双の気配が強く漂う配牌を手にすると、2巡目に9筒を引き入れてリャンシャンテンに。さらに3巡目に中を引いてイーシャンテンと、急激に役満へと近づいた。そして次巡に南を引き入れてわずか4巡目という猛スピードでテンパイを入れた。そして9巡目、喜多剛士から九万が切られて、即座にロン。親の役満、4万8000点（＋300点）という大きすぎるリードを手に入れた。

滝沢は最終的に7万5100点と独走して優勝。試合後は「（役満は）あんなに牌が来たことがないです。（ドキドキしたのは）2巡目ぐらいから」と振り返っていた。

【決勝結果】

1位 滝沢和典

2位 内川幸太郎

3位 中出雄介

4位 喜多剛士

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

