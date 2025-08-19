¡Ú¥ì¥´¡ßNIKE Âè2ÃÆ¡ÛÍ·¤Ó¤È¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤òÉ½¸½¤·¤¿2¾¦ÉÊ¡¢ 9·î1Æü¤è¤ê°ìÈÌÈÎÇä³«»Ï!
¥ì¥´¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡¢¥ì¥´¥°¥ë¡¼¥×¤ÈNIKE¤Ë¤è¤ë¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¤Î¿·¤¿¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¡¢Î¾¼Ò¤Î¶¦Æ±³«È¯¤Ë¤è¤ë¥ì¥´¥»¥Ã¥È¡Ö¥ì¥´ Nike Slam Dunk¡×¡¢¡Ö¥ì¥´ Nike Dunk Trickshot¡×¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¥ì¥´ Nike Slam Dunk(43010)
º£²Æ¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡Ö¥ì¥´ Nike Dunk¡×¤¬Â¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢º£²ó¤Î¿·À½ÉÊ¤Ï¡¢¡Ö»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬³èÈ¯¤Ë¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤ÊÍ·¤Ó¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥³¡¼¥ÈÆâ³°¤Ç»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÍ·¤Ó¤ò»É·ã¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥ì¥´¥°¥ë¡¼¥×¤ÈNIKE¤¬¶¦Í¤¹¤ëÁÛ¤¤¤òÉ½¸½¤·¤¿À½ÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥ì¥´ Nike Slam Dunk¡×¤Ï¡¢¥ì¥´¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ç¡¡Ç÷ÎÏËþÅÀ¤Î¥¹¥é¥à¥À¥ó¥¯¥·¡¼¥ó¤òºÆ¸½¤Ç¤¤ë¥»¥Ã¥È¡£¥¹¥é¥à¥À¥ó¥¯¤ò¤¹¤ë¤Þ¤µ¤Ë¤½¤Î½Ö´Ö¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëÁª¼ê¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤Ï¡¢¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤ä¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤â²ÄÇ½¤Ç¡¢¥³¡¼¥È¥µ¥¤¥É¤ËÎ©¤Ä¼«Ê¬¤À¤±¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤òÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¥ì¥´ Nike Dunk Trickshot(43021)
¡Ö¥ì¥´ Nike Dunk Trickshot¡×¤Ï¡¢¥¢¥¤¥³¥Ë¥Ã¥¯¤ÊNike Dunk¤Î¥ì¥Ã¥É¥«¥é¡¼¤Î¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥«¥é¥Õ¥ë¤ÊÇØ·Ê¤ä¥À¥ó¥¯¥·¡¼¥ó¤òÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤ÆÍ·¤Ù¤ë¥»¥Ã¥È¡£2¼ïÎà¤ÎÉ½¾ð¤¬³Ú¤·¤á¤ëÆÃÊÌ¤Ê¥ß¥Ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢ÉÕ¤¤Ç¡¢¶á½ê¤Î¥×¥ì¥¤¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ò¼«Ê¬¤À¤±¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê¥À¥ó¥¯¥·¡¼¥ó¤òºÆ¸½¤¹¤ë¤³¤È¤â¡¢¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤ò³°¤·¤Æ¼«Ê¬¤À¤±¤Î¥²¡¼¥à¥·¡¼¥ó¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤À¡£
Âè2ÃÆ¤ÎÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢Á´¹ñ¤Î¥ì¥´¥¹¥È¥¢¤Ç¡Ö¥ì¥´ Nike Hoop¡×¤òÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤Æ¡¢»ý¤Áµ¢¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤â¼Â»Ü¤¹¤ë¡£2¤Ä¤Î¥ì¥´¥»¥Ã¥È¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ³Ú¤·¤à¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡£
¼Â»ÜÆü¤Ï9·î6Æü(Ìµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»)¡£ÂÐ¾ÝÇ¯Îð¤Ï10ºÐ°Ê¾å(Âç¿Í¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤â»²²Ã²ÄÇ½)¡£¤Ê¤ª¡¢¾®³ØÀ¸¤ÏÊÝ¸î¼ÔÆ±È¼¤¬É¬Í×¡£»²²ÃÈñ¤ÏÌµÎÁ¡£¥ì¥´¥¹¥È¥¢ ¥á¥ó¥Ð¡¼¥º¥¯¥é¥Ö ¥¢¥×¥ê¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¡¢¤ª¤è¤Ó²ñ°÷ÅÐÏ¿¤¬É¬Í×
¥ì¥´ Nike Hoop
¥¢¥Ñ¥ì¥ë¡¦¥Õ¥Ã¥È¥¦¥§¥¢¡¦¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÂè2ÃÆ¡ÖNike x LEGO¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤âÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£Æ±¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤äÎ¾¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¤µ¤ì¤¿ÂçÃÀ¤Ç¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¡£
È¯ÇäÍ½Äê¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¡¢Nike Dunk Low x LEGO¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡¢Nike x LEGO Collection ¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡¢Nike x LEGO Collection ¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡¢Nike x LEGO Collection ¥¬¡¼¥ë¥º ¥¯¥í¥Ã¥×¥ÉT¥·¥ã¥Ä¡¢Nike x LEGO Collection ¥Ø¥ê¥Æ¡¼¥¸ ¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥¯¡¢Nike x LEGO®Collection ¥¨¥Ö¥ê¥Ç¥¤ ¥¨¥Ã¥»¥ó¥·¥ã¥ë ¥¯¥ë¡¼¥½¥Ã¥¯¥¹¡¢Nike x LEGO Collection ¥®¥ã¥¶¡¼¥É ¥Ø¥¢¥¿¥¤(¥Ø¥¢¥´¥à)¡£
¥ì¥´ Nike Slam Dunk¤ÎÀ½ÉÊÈÖ¹æ¤Ï¡¢43010¡£´õË¾¾®Çä²Á³Ê¤Ï10,980±ß¡£ÂÐ¾ÝÇ¯Îð¤Ï10ºÐ°Ê¾å¡£¥Ô¡¼¥¹¿ô¤Ï809¸Ä¡£¥µ¥¤¥º¤Ï(Ìó)¹â¤µ37Ñ£øÉý25 Ñ ±ü¹Ô14cm¡£È¯ÇäÆü
¤Ï9·î1Æü¡£
¥ì¥´ Nike Dunk Trickshot¤ÎÀ½ÉÊÈÖ¹æ¤Ï¡¢43021¡£´õË¾¾®Çä²Á³Ê¤Ï5,980±ß¡£ÂÐ¾ÝÇ¯Îð¤Ï10ºÐ°Ê¾å¡£¥Ô¡¼¥¹¿ô¤Ï454¸Ä¡£¥µ¥¤¥º¤Ï(Ìó)¹â¤µ16Ñ£øÉý17 Ñ ±ü¹Ô13cm¡¢È¯ÇäÆü
¤Ï9·î1Æü¡£
