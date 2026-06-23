サンマルクカフェは、映画『ミニオンズ＆モンスターズ』（8月7日公開）の全国ロードショーを記念し、7月3日から9月4日までコラボレーション企画を実施する。ミニオンズをイメージした限定メニュー4商品に加え、オリジナルグッズ付きメニューや各種キャンペーンを展開し、映画の世界観を楽しめる特別企画となる。【画像】ミニオンの大好物のバナナたっぷり！かわいすぎるコラボ商品全部みせコラボメニューの目玉となるのは「プ