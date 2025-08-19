この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

中小企業は売上20億でも社会保険で倒産危機になります...今すぐ対策してください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「中小企業は売上20億でも社会保険で倒産危機になります...今すぐ対策してください。」と題した動画で、倒産から会社を守るプロとして知られる市ノ澤翔さんが現実の経営リスクと必要な対策について語った。市ノ澤さんは「実際バッタバッタとね、中小企業を倒産しまくってますよ」と、インパクトある言葉ではじまり、今まさに数多くの企業が社会保険料や物価高といった経営環境の厳しさに直面している現状を伝えた。



動画前半では、実際に売上20億円超えの従業員200人を抱える企業が、社会保険料の滞納3億円で倒産危機に瀕している具体例を紹介。「1年で3億円返せるぐらいだったら、こんな状態になってない」と語り、短期間に大きな返済プレッシャーを受ける「換価の猶予」の限界や、そのしわ寄せで厳しい立場に追い込まれている中小企業の実態を語った。



さらに市ノ澤さんは、「7割ぐらいの中小企業は赤字です」と、低利益体質・低生産性にあえぐ今の経営環境を解説。商品サービスのコモディティ化が進み、「値段下げないと選んでもらえないっていうね、これが結構、大きな原因」とし、安易な値下げ競争の危険性にも言及。また、「実質賃金が下がり消費も縮小している」という現象が中小企業経営にさらなる深刻な打撃を与えている現状も重ねている。



一方で、資本力を持つ大手企業がスモールビジネス分野にも参入し始め、今や大手と同じ土俵で戦うことは不可能に等しいとも喝破。「同じ土俵で戦っちゃうっていうところになったら、勝ち目ないよね」という辛らつな現実を突きつけた。



また、中小企業に共通する最大の課題として「営業力不足」をあげ、「むしろビジネスでやる上でやらなきゃいけないのは、1円でも高く売る努力」と強調。「誰も助けてくれない終了です。自分の意思を持った経営をして改善をかけていくことが絶対的に求められている」と現実逃避の危険性を厳しく指摘した。



締めくくりに市ノ澤さんは、「経営者としてやっていきたいのであれば、その中で戦って結果を出していくしかない」と再度呼びかけ。「現実を受け入れて改善かけていって、生き残れる会社に成長していっていただければ」とメッセージを送り、現実から目を背けず高利益体質への変革を求めた。加えて、事業相談や動画チャンネル登録など視聴者にも積極的なコミュニケーションを呼びかけ、「ぜひ動画を参考にして黒字経営の道を一緒に歩んでいきましょう」と結んだ。