「がんの根絶は難しい…」医師の宣告に、私は"ある決意"をした【ママリ】

主人公・苗さんは夫・カッちゃんと2人暮らしのアラフィフ。ある日、腰に痛みを感じ、病院を受診すると「ステージ4の卵巣がん」と診断。さらに、十二指腸がんも見つかり、「手術はできない」と告げられます。それでも、生きることを諦めず、医師に「治したい」と直談判しますが…。著者・つきママ(@tsukimama34)さんが、フォロワーさんの実体験をもとに描いた作品『卵巣がんと私』をダイジェスト版でごらんください。

医師の本音を聞かされて…

苗さんは当初、大きな病院でがん治療を行っていました。ですが、主治医から「手術はできない」と告げられ、わらをもすがる思いで、夫の大学時代からの友人でもある丸田先生の元を訪れます。



ですが、丸田先生から告げられた言葉は、厳しい現実でした…。

「根絶は難しい」と告げられて

丸田先生、とても優しい医師ですね。誠心誠意、患者と向き合ってくれています。



そして、苗さんはとても悲しい決断をします…。

残された時間、どのように過ごすべきか…

余命宣告にも近い現実に、心が折れてしまいそうです…。ですが、苗さんは涙を流しながらも笑顔で「家族と穏やかに過ごしたい」と、語ります。とても強い人ですね。



このあと、苗さんはがん治療ではなく、緩和ケアへと移行。「会いたい人に会う」と決め、日々をけん命に生き抜きます。



最期の最期まで、生きることを諦めなかった苗さん。日々、健康で過ごせることは奇跡なのかもしれません。日常への感謝を痛感する作品です。

記事作成: ももこ

（配信元: ママリ）