京都国際アルプスは初回の攻撃で「バファエール」演奏→先制に成功

第107回全国高校野球選手権は19日に第13日目が行われ、第1試合で大会2連覇を目指す京都国際が山梨学院と対戦した。4強を懸けたこの日、午前8時のプレーボール直後に京都国際のアルプススタンドから奏でられた一曲は「朝からバファエール聴かせてくれてありがとう」「朝っぱらからバファエールで爽やかな朝や」とファンを惹きつけた。

オリックスの応援歌として人気の高い「BuffaYell（バファエール）」だが、高校野球の舞台でも度々使われ注目を集めている。“神曲”に背中を押されるように、初回1死から連打で二、三塁の好機をつくると、清水詩太（3年）の三ゴロの間に1点を先制した。

SNS上は「8:00からバファエール」「1回表からバファエール。熱い」「朝イチのバファエール」「バファエールから始まった夏の甲子園」「プレーボールバファエールで草」「朝からバファエール聞けるしあわせ」「早速京都国際のバファエール最高すぎる！」「大好きなんよなあほんまに」「バファエール名曲だな いろんな高校の応援歌に使われるのも頷ける」などと盛り上がっていた。（Full-Count編集部）