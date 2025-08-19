この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

人気旅行系YouTuber・おのだ氏が「日本ナンバーのマイカー（トヨタ車）で韓国縦断！北朝鮮国境を目指す3泊4日ドライブ旅」と題した最新動画を公開。今回は日本のナンバープレートを付けたトヨタ・ルーミーで、韓国・釜山から北朝鮮国境のスターバックスを目指し、3泊4日かけて韓国を縦断した壮大なドライブ旅行の模様を紹介した。



動画冒頭で「実際に日本の車で韓国を運転するのはめちゃめちゃ緊張してます」と語ったおのだ氏。フェリーで車を釜山に持ち込み、現地で入国手続きと国際免許提示の実体験を経て出発。「日本と韓国で車を自由に持ってきて運転できるって、ダイナミックですよね」と、日韓間を自家用車で移動できる貴重な体験に感動をあらわにした。



現地では「韓国は日本車が本当に少なく、トヨタ車を見ることがほぼない」と文化や市場の違いに着目。また、「韓国での高速道路の利用には、現金や韓国専用のETCのみしか使えず、英語表記がなくて困った」「日本人が韓国で運転するならネイバーマップのナビがオススメ」など、リアルで役立つアドバイスも飛び出した。



旅の大きなハイライトとなったのは“北朝鮮国境スタバ”到達と、まさかの「警察に通報されて止められる」緊迫エピソード。「怪しいナンバープレートの車が走ってるということで通報されたのかも」「手続きは全て揃っていたので問題なかったけど、1人旅だったら相当焦る。韓国でレンタカーやマイカーを運転する人は心の準備を！」と警察ストップの驚きも吐露した。



さらに「高速道路の料金所で日本のクレジットカードが使えない」「韓国語が読めず料金所で苦戦」「ガソリンスタンドでクレジットカードを置き忘れる」など、海外ドライブの“あるある”ミスも赤裸々に告白。視聴者がリアルに役立つ注意点を具体的に伝えた。



ゴールの北朝鮮国境スターバックスでは「ここが北朝鮮に一番近いスタバ。“本当に人が見えるのか”と双眼鏡で国境の村を観察した」と興奮。「ここまで来た日本ナンバーの車は、おそらく自分たちが第一号かも」と特別感を強調した。



旅の締めくくりには「海外で自分の車を運転するというのは男のロマン。これが出来ただけでも、今回の旅は最高でした」「もちろん手続きや費用（フェリー代など）は大変だけど、刺激や冒険心を求めている人には挑戦する価値がある」と体験の意義を語った。



最後は「日本車でも問題なく韓国縦断できて、無事帰国できました。皆さんもパンスターやフェリーでぜひ体験してみてください」と次の冒険に繋がるメッセージで結んでいる。