日本サッカー協会（JFA）は18日、ウェールズで開催される「The Gary Speed Tournament」に参加するU-15日本代表メンバー20名を発表した。

チームを率いるのは平田礼次監督。招集リストは以下の通り。

GK：

12．山下晴太郎（ヴィッセル神戸伊丹U-15）

1．小畑颯亮（ガンバ大阪ジュニアユース）

DF：

4．酒井陽杜（ジェフユナイテッド市原・千葉U-15）

14．進藤新大（柏レイソルU-15）

5．林天音（大分トリニータU-15）

13．野田永輝飛（川崎フロンターレU-15等々力）

3．遠山越（柏レイソルU-15）

16．古木庸生（ウイングスSC）

2．渡部直宏（東京ヴェルディジュニアユース）

MF：

7．梶山蓮翔（FC東京U-18）

19．遠藤優空（清水エスパルスジュニアユース）

18．橋元結仁（ソレッソ熊本）

20．名和葵斗（モンテディオ山形ジュニアユース村山）

6．樋口健志（ガンバ大阪ジュニアユース）

8．花元誉絆（ヴィッセル神戸U-15）

15．原武大和（ロアッソ熊本ジュニアユース）

FW：

11．沢口栄太（横浜F・マリノスユース）

10．八色隼人（名古屋グランパスU-18）

9．城秀人（FC東京U-18）

17．中野大虎（川崎フロンターレU-15生田

原武大和を除く19名が2010年生まれ（原武は2011年生まれ）。

FC東京U-18から選出された早生まれの2名、城秀人と梶山蓮翔は、元日本代表ストライカーの城彰二氏と北京五輪で日本の10番を背負った梶山陽平氏をそれぞれ父に持つ“2世選手”だ。

似てる？似てない？ 2世選手を親と比較してみた

注目選手の多いU-15日本代表は、23日（土）に英国へ向けて出発。現地では同世代のウェールズ代表、北アイルランド代表、ジブラルタル代表と対戦する。