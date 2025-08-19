¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦ÃæÂ¼¡¡¡È¥¹¥í¡¼¡É¤Ë1500°ÂÂÇ¤¢¤È5¡¡¥Á¡¼¥à9¿ÍÌÜ
¡¡¡ÚWeekly DataÅ¸Ë¾¡ÛÃæÂ¼¡Ê¥½¡Ë¤¬ÄÌ»»1500°ÂÂÇ¤Þ¤Ç¤¢¤È5ËÜ¡£º£½µÃæ¤Ë¤âÃ£À®¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£ÄÌ»»°ÂÂÇ¤ÎµåÃÄµÏ¿¤ÏÌîÂ¼¹îÌé¤Î2813°ÂÂÇ¤Ç1500°ÂÂÇ¤òÃ£À®¤¹¤ì¤Ð¥Á¡¼¥à9¿ÍÌÜ¤Ë¤Ê¤ë¡£ÃæÂ¼¤Ï18Æü¸½ºß¡¢35ºÐ9¥«·î¤ÇÄÌ»»1599»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡£¥Á¡¼¥àÀ¸¤¨È´¤¤Î¤Þ¤Þ1500°ÂÂÇ¤òÃ£À®¤·¤¿¤Î¤Ï¾®µ×ÊÝÍµµª¤ò½ü¤¯7¿Í¡£¤³¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÃæÂ¼¤Ï»î¹ç¿ô¤Ç¤ÏËÙ°æ¿ôÃË¤Î1518»î¹ç¤ò¾å²ó¤êºÇ¤âÃÙ¤¤¥Ú¡¼¥¹¤Ç¡¢Ç¯Îð¤Ç¤Ï¾¾ÅÄÀë¹À¤Î35ºÐ10¥«·î¤Ë¼¡¤°¥¹¥í¡¼ÅþÃ£¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£º£µ¨¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç84»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·ÂÇÎ¨¡¦238¡¢1ËÜÎÝÂÇ¡¢23ÂÇÅÀ¡£µ¬ÄêÂÇÀÊ¤Ë6ÂÇÀÊÂ¤ê¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î1·³ÅÐÏ¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é°ìÅÙ¤â³°¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡ÃæÂ¼¤ÎÂÇ·â¤ÎÆÃÄ§¤È¤¤¤¨¤ÐÇ´¤ê¶¯¤µ¡£10µå°Ê¾åÇ´¤Ã¤¿ÂÇÀÊ¤¬º£µ¨¤Î2ÅÙ¤ò´Þ¤áÄÌ»»78ÅÙ¤â¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤é¤Î¥±¡¼¥¹¤Ç¤Ï55ÂÇ¿ô13°ÂÂÇ¡¢ÂÇÎ¨¡¦236¤ÈÊ¿ËÞ¤Ê¿ô»ú¤Ë¸«¤¨¤ë¡£¤À¤¬¡¢»Íµå¤Ç¤Î½ÐÎÝ¤¬23ÅÙ¤¢¤ê½ÐÎÝÎ¨¤Ï¡¦462¤Þ¤ÇÂçÉý¤Ë¥¢¥Ã¥×¡£Áê¼êÅê¼ê¤¬·ù¤¬¤ëÂÇ¼Ô¤ÎÅµ·¿¤È¤¤¤¨¤½¤¦¤À¡£ÃæÂ¼¤Ï1·³¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿11Ç¯¤«¤éºòÇ¯¤Þ¤Çµ¬ÄêÂÇÀÊÅþÃ£¤¬9ÅÙ¡£¤¦¤ÁÂÇÎ¨10·æÆþ¤ê¤¬6ÅÙ¤¢¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ò6ÅÙ·Ð¸³¤·¡¢ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï18¡¢20Ç¯¤ËÍ¥½¨Áª¼ê¾Þ¤Ëµ±¤¤¤¿¡£¾¡¤ÁÊý¤òÃÎ¤ë¥Ù¥Æ¥é¥ó¤¬¡¢Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹¥Á¡¼¥à¤ò»Ù¤¨¤ë¡£¡ÊµÏ¿²Ý¡¦µÜÆþ¡¡Å°¡Ë