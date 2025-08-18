夏に着るなら「くだけたシャツ」Tシャツなみに涼しい「さらりと着られるデザイン」

えりなどで得られるきちんと感に、素肌を効かせることで高まる脱力感。「カジュアルよりちょっと上」の装いをめざすなら、大人っぽさと気楽さをあわせもつ「くだけたシャツ」もTシャツと並ぶレパートリーの１つとして迎えたい。







ほのかに透ける「シアーな白黒」

見た目は引き締めつつ、発色が弱まることで穏やかな印象も得られる透け素材。透明感が増し、白と黒が季節に見合った涼しげな雰囲気へ好転。







ハンサムからセンシュアルに変わる素材だけのアップデート

黒シアーシャツ（別注）／ユニオン ランチ（ロンハーマン） ベージュレイヤードパンツ／BACCA（ビー エディション ニュウマン新宿店） イヤリング／アビステ 白フラットシューズ／ヘンリエンヴァーゴ（トゥモローランド） 鏡にかけたTシャツ／BLUESCENTRIC（メイデン・カンパニー） インナー／スタイリスト私物

リラックス感を助長するドルマンスリーブを、素材を変えて別注。デザインパンツを合わせてもシックにとどまる。





いつもはパリッと着る白を

やわらかく・透ける・スーパービッグに

白シアービッグシャツ／プランクプロジェクト（プランクプロジェクト 青山店） 中に着た白リブタンク（RHCコラボ）／アワワコール（ワコールお客様センター） ベージュワイドパンツ／ロク（ロク 青山） スニーカー／VANS（VANS JAPAN カスタマーサポート）

さまになる一方で、ともすると膨張感や、やぼったさも出やすいビッグサイズ。ふわりとなびくシルエットに透過性を持たせてボリュームをうまく引き算。えりやヨーク部分にはサテン素材を使用し、軽やかなテンションのままきちんと感をプラス。







