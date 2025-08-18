＜正社員になれば？＞学生時代の友人「ちゃんと稼ぎなよ！」生き方を否定され…モヤッ【第1話まんが】
私はトモカ。夫と小3の息子の3人暮らしをしています。新卒で入った会社は、出産をきっかけに退職して、今は派遣社員として働いています。忙しいながらも幸せな生活を送っていますが、私には小さな悩みがひとつ……。それは学生時代からの友人アンリのことです。アンリはとても楽しい人ではあるのですが、最近私に意見するような発言が増えてきました。今では会うたびになんだか落ち込んでしまいます。どうしたらいいのでしょうか。
アンリは学生時代から気の合う友だちだったのですが、少し気になることがあるのです。昔は仲良く遊んでいました。しかし、近頃では会うたびにアンリは自分の価値観を私に押しつけてくるのです。私は生き方を否定されていると感じるのです。
アンリには「どうしてずっと派遣で働いてるの？ 正社員になればいいのに」とか、「将来不安じゃないの？ ちゃんと稼ぎなよ」などというような結構踏み込んだことを指摘されるのです。いままではそんなことを言ってくるタイプではなかったので、私も戸惑っているのです。
学生時代の友人アンリから「久しぶりに会おうよ」と連絡があって、私は悩んでしまいました。
というのも、アンリは楽しい人ではあるのですが……最近になって私の生活にアレコレと意見するようになってきたのです。
私はそれがユウウツ。
人それぞれライフスタイルや価値観が違うのですから、たとえ自分の理想と違っても、可能なかぎり放っておいてほしいのです。
しかしそれ以外は気の合う友だちですし、なにより学生時代からの友だちはとても貴重。
悩みながらも会うことにしました。
原案・ママスタ 脚本･motte 編集・石井弥沙
