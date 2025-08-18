◇UFCフライ級マッチ ティム・エリオット○-●朝倉海（日本時間17日、アメリカ）

日本の格闘家・朝倉海選手がUFC2戦目となるフライ級マッチで、ランキング11位のティム・エリオット選手に一本負けし、UFC挑戦2連敗となりました。

日本の格闘技団体RIZINではバンタム級で2度王者に輝いた朝倉選手は2024年にUFCデビュー。前回はフライ級タイトルマッチとして王者のアレシャンドレ・ パントージャ選手に挑みましたが、リアネイキッドチョークで2ラウンド2分05秒で敗れました。

それから約8か月後、今回はフライ級ランキング15位として同11位で38歳のベテラン・エリオット選手と対戦。1ラウンド序盤は朝倉選手が積極的に打撃で攻め、エリオット選手の変則的な動きに惑わされずパンチをヒットさせます。

1ラウンド終盤までスタンドでの攻防が続きましたが残り1分を過ぎ、朝倉選手がハイキックを仕掛けたところをつかまれグラウンドの展開。ここはしのぎきり1ラウンド終了となります。

そして2ラウンドも序盤は立ち技での攻防。徐々にエリオット選手の手数が多くなりますが朝倉選手は慎重に足を使って距離を保ちます。

残り2分を過ぎたところでエリオット選手がタックル。朝倉選手はバックをとられますが冷静に対処します。さらに1分後、再びタックルでテイクダウンを許すとそのままフロントチョークを決められ一本負けとなりました。

試合が決まると朝倉選手は悔しさでしばらく動けず、これでUFC2連敗となりました。