熊本17歳FW神代慶人が藤枝戦でゴール

J2ロアッソ熊本に所属する17歳のFW神代慶人は8月16日に行われたJ2リーグ第26節の藤枝MYFC戦（2-1）に先発出場し、ダイビングヘッドで決勝ゴールをマークした。

直近9試合で5得点の固め打ちで、ゴール数は早くも昨季に並んだ。

熊本は前半16分にMF藤井皓也の得点で先制。そして同42分、高い位置でボールを奪ったFW塩浜遼のシュートがクロスバーに当たって跳ね返ったところを神代がダイビングヘッドで押し込み、追加点とした。雷雨の影響でおよそ2時間の中断もあったなかで、熊本は2-1の勝利を収めた。

勝利の立役者となった神代。17歳ながらU-22日本代表に飛び級で選出された逸材の勢いはとどまるところを知らないようだ。昨季は、16歳4ヶ月でJ2デビューを飾り、16歳5カ月5日のJ2最年少得点記録も樹立するなど19試合で5得点を決めた。今季の初ゴールは第18節のいわきFC戦（1-5）だったが、そこから藤枝戦までの9試合で5得点と一気にギアを上げている。

熊本は現在17位と残留争いに巻き込まれているが、そのなかで気を吐く神代の活躍はSNSで「クマシロすごいなぁ」「神代君流石」「近い将来海外に行く逸材」「怪物すぎ」「いつ見てもゴールしてる」「海外すぐ行ける」「さすがです」「熊本の宝」「また決めてる！」と反響を呼んでいる。ゴール量産体制に入っている17歳はチームをさらに引き上げることができるだろうか。（FOOTBALL ZONE編集部）