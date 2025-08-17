初めての海外遠征となったギヨームドルナノ賞・仏Ｇ２（８月１６日、ドーヴィル競馬場、芝２０００メートル）で重賞初制覇を飾ったアロヒアリイ（牡３歳、美浦・田中博康厩舎、父ドゥラメンテ）に海外メディアも注目の速報をアップしている。

英国の競馬専門メディア「レーシングポスト」は「１００ー１の絶望的状況から本気の凱旋門賞出走馬へ：日本の挑戦者がＧ２楽勝でロンシャンの競走に加わる」という見出しで速報を更新。同記事では「ギヨームドルナノ賞では、アロヒアリイは実力のあるライバルたちを翻弄し、欧州の中距離選手権で日本に新たな重要な存在をもたらした」と見解を示した。

さらに、今後のターゲットになる凱旋門賞・仏Ｇ１（１０月５日、パリロンシャン競馬場、芝２４００メートル）についても触れている。レース前までに設定されていた英国ブックメーカーの凱旋門賞オッズでは超大穴といえる存在だったが、「１０１倍のオッズで伏兵とされていたが、多くのブックメーカーで２６倍に引き下げられた。そして、９月１４日のプランスドランジュ賞でウォーミングアップを予定しているダービー優勝馬クロワデュノールとともに、日本チームにとって強力な戦力となるだろう」と見解を伝えている。

同じく凱旋門賞出走を予定してるクロワデュノールは１７日現在で１５倍のオッズ。１番人気に支持されているのは、昨秋の英チャンピオンズフィリーズ＆メアズＳを制したカルパナ（牝４歳、英・アンドリュー・ボールディング厩舎、父スタディオブマン）で７倍となっているが、前走のキングジョージ６世＆クイーンエリザベスステークス・英Ｇ１ではカランダガンの２着に敗れている。

同記事では、レース後の田中博康調教師のコメントも紹介。「１・５マイルならさらに良くなると思いますし、このレースの４か月前から休養していたことを考えると、凱旋門賞に向けて２か月という期間は絶好のタイミングだと思います」と意気込みを伝えている。