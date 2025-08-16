「ワンピース以上でドレス未満」どこへでも着ていける「最高に心地いい」ワンピース





ドレスのような華やかさとリラクシーなゆるみをあわせもった流れるような落ち感のあるワンピース。気楽なだけ、華やかなだけには終わらないラクもキレイも体現できるアイテムをえりすぐり。







「カジュアルな素材で」黒と白

色そのものにキレイなイメージの白と黒。ワンピースともなればドレッシーに傾きがちな２色は、親しみやすい風合いでドレス未満な日常着に。







肌見せの甘さを中和する「スポーティなジャージー素材」

ふんだんな生地ですそに重みを持たせることで、ドレープが広がりすぎずシックにまとまる。サイドにうれしいポケットつき。 黒キャミソールワンピース／Bed&Breakfast（グリードインターナショナル）







Tシャツワンピをクラスアップする「ひざ下のふわふわ」

地厚なミニ丈のTシャツワンピに、立体的にあしらったチュール生地をドッキング。脚線がほのかに透けて奥行き感が手に入る。 白ドッキングワンピース／venit（ハルミ ショールーム）







ゆるいのにキレイ「秘訣は襟もと」

靴の形を問わずバランスがとりやすい、Iラインに近いバルーンシルエット。ひざまわりのフリルデザインで、モードな印象に転びすぎずかわいげが残る。軽やかなノースリのえりを少し詰めるだけで、オケージョンにカフェタイム、どちらにも似合う「すぎない」バランスに着地。 ダークグリーンノースリーブワンピース／ENFÖLD







