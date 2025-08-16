東京の玄関口とも言える東京駅は、年末年始やGW、お盆休みなどの長期休暇には、より一層混み合います。改札内外に数え切れないほどの飲食店が並ぶ駅構内では、どこになにがあるのか分からないという方も多いのではないでしょうか。今回は、改札内の商業空間『グランスタ東京』で、ほんとうに美味しいお店を厳選してご紹介します。電車、新幹線に乗る前の腹ごしらえにいかがですか。

江戸を代表する味が楽しめる『江戸切り 助六そば ぬる燗佐藤』

『江戸切り 助六そば江戸切り ぬる燗佐藤』大海老枡盛りそば 2100円 蕎麦は北海道や東北の蕎麦粉をブレンド。のど越しがいい細めが特長だ。大海老の天ぷらは衣の“花”を咲かせた見た目も豪華

江戸らしさ、日本らしさを感じられる蕎麦と天ぷらが揃います。旅の前にお腹を満たすために、のど越しの良い蕎麦を啜るも良し、旅の思い出を振り返りながら、天ぷらをつまみにしっぽりと飲むのも良し、使い勝手の良いお店です。

・全長20cmの大エビに驚愕！『江戸切り 助六そば ぬる燗佐藤』は東京駅ナカで気軽に立ち寄れる万能蕎麦店なのだ

『江戸切り 助六そば ぬる燗佐藤』

改札内とは思えないクオリティの寿司ネタ『天然本まぐろ ありそ鮨し グランスタ東京店』

『天然本まぐろ ありそ鮨し グランスタ東京店』（奥から）お決まり二の皿 1680円（内容は仕入れで変わる。写真はすずき、甘海老、いくら、玉子）、お決まり四の皿 1680円（内容は仕入れで変わる。写真は金目鯛、〆鯖、白いか、がさ海老）、お決まり一の皿 まぐろ三種（赤身、中とろ、大とろ） 1680円 上品な旨みの「天然本まぐろ」が看板ネタ。他にも福井の甘エビなど地元北陸から届く旬の魚が揃う。米は宮城県のササニシキ

天然の上質な本マグロを使用し、シャリも1日に何度も炊いて仕込むというこだわりっぷりの寿司を駅改札内で食べることができるお店。おまかせのセットが多数揃うのはもちろん、お好み1貫からも幅広く対応してくれるのも嬉しいポイントです。

・このクオリティを駅ナカで!?『天然本まぐろ ありそ鮨し グランスタ東京店』は全てのネタが天然モノ！

『天然本まぐろ ありそ鮨し グランスタ東京店』

タコスの名店の系列店が改札内に『北出TACOS グランスタ東京店』

『北出TACOSグランスタ東京店』2種のタコスプレート 2480円 ※写真はカルネアサダ（ビーフハラミステーキ）＋220円 チポトレシュリンプ＋110円 もちっと風味豊かな自家製トルティーヤにメインの具とサルサなどを好きに包んで楽しむ

タコスの名店『北出食堂』（馬喰横山）の系列店です。もちっとした食感と豊かな風味の自家製トルティーヤは、ぜひ一度食べてみてほしい逸品。テキーラに合うつまみも多数揃うので、ゆっくりと過ごすにもおすすめです。

・タコスの名店の系列店が東京駅ナカに！『北出TACOS グランスタ東京店』の絶品タコスは必食

『北出TACOS グランスタ東京店』

クラフトビールと相性抜群なこだわり餃子『東京ギョーザスタンド ウーロン』

『東京ギョーザスタンド ウーロン』水餃子 550円、焼き餃子 550円 厚めでもちもちの皮は2種の小麦粉を使用。皮も餡も店内で仕込む。生ザーサイなど箸休めになるつまみもある

まるで小籠包のように肉汁があふれだす餃子はもちろん、それに合わせてつくられたオリジナルクラフトビール「ギョーザエール」が絶品の中華料理店。爽やかな組み合わせに感動すること間違いなし。

・これは…小籠包!? 東京駅ナカ『東京ギョーザスタンド ウーロン』の餃子はあふれんばかりの肉汁でクラフトビールとも好相性なのだ！

『東京ギョーザスタンド ウーロン』

旅列車気分で洋食を堪能できる『STATION RESTAURANT THE CENTRAL（ステーション レストラン ザ セントラル）』

『STATION RESTAURANT THE CENTRAL（ステーション レストラン ザ セントラル）』牛ほほシチュー＆エビフライ 2800円（ライスまたはパン、ミニサラダ付き※単品は2400円） 牛ほほ肉はホロリと柔らかい。エビフライは大きさもうれしい

寝台列車「北斗星」や「カシオペア」の食堂車で親しまれていた洋食メニューを味わうことができるお店。店内も食堂車両を再現した内装になっており、旅列車に乗っている気分で、食事を楽しむことができます。

・店内は旅列車そのもの！東京駅ナカ『STATION RESTAURANT THE CENTRAL』で味わえるハヤシライスは食堂車伝統の味