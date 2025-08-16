1Ç¯À¸¤ËÃ¥¤ï¤ì¤¿Äê°ÌÃÖ¡Ä¿´¤ÎÃæ¤Ç¡Ö¤Ê¤¼¡×¡¡¼¯Åç¥æ¡¼¥¹¼é¸î¿À¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ½ª¤ï¤ì¤Ê¤¤¡×
¼¯Åç¥æ¡¼¥¹¤ÎµÆÅÄ½¤ÅÍ¡ÖÂç²¼¤äÃç´Ö¤¿¤Á¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÅØÎÏ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡¹â¹»À¸¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤ÆÁ´¹ñÂç²ñ¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤³¤ì¤«¤é¤¬ËÜÅö¤Î²Æ¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
¡¡¹âÂÎÏ¢¤Ï¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤¡¢J¥¯¥é¥Ö¥æ¡¼¥¹Áª¼ê¸¢¡£ÇÆ¸¢¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¥Á¡¼¥à¡¢»ÖÈ¾¤Ð¤ÇÇÔ¤ì¤¿¥Á¡¼¥à¡¢Á´¹ñ¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Á¡¼¥à¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»×¤¤¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Î¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤ä¹ç½É¤Ç²Æ°Ê¹ß¤Î·þÅÚ½ÅÍè¤òÀÀ¤¦Áª¼ê¤¿¤Á¤Î»×¤¤¤òÉÁ¤¯¡È¿¿²Æ¤ÎÄ©Àï¼Ô¡É¥·¥ê¡¼¥º¡£
¡¡Âè4²ó¤ÏÆüËÜ¥¯¥é¥Ö¥æ¡¼¥¹Áª¼ê¸¢¤ÇÍ¥¾¡¤ò¿ë¤²¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°EAST¤Ç¤âÁ°´ü1°Ì¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¥æ¡¼¥¹¤Î3Ç¯À¸GKµÆÅÄ½¤ÅÍ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£º£Ç¯¡¢ÉÔÆ°¤Î¼é¸î¿À¤ÎºÂ¤òÄÏ¤ß¼è¤Ã¤¿¤«¤Ë¸«¤¨¤¿¤¬¡¢ÏÂÁÒ¥æ¡¼¥¹¥µ¥Ã¥«¡¼Âç²ñ¡ÊÏÂÁÒ¥æ¡¼¥¹¡Ë¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¯¸·¤·¤¤¸½¼Â¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°EASTÁ°´ü¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥Á¡¼¥àÍ£°ì¤ÎÁ´»î¹ç¥Õ¥ë½Ð¾ì¡£ÆüËÜ¥¯¥é¥Ö¥æ¡¼¥¹Áª¼ê¸¢¤Ç¤â3¿Í¤ÇGK¤ò²ó¤·¤¿¥°¥ë¡¼¥×¥ê¡¼¥°°Ê³°¤Ï¡¢½à¡¹·è¾¡¤«¤é·è¾¡¤Þ¤Ç¤Î3»î¹ç¥Õ¥ë½Ð¾ì¡£½à·è¾¡¤ÎFCÅìµþU-18Àï¤Ç¤ÏPKÀï¤Ç2ËÜ¥»¡¼¥Ö¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤ò28Ç¯¤Ö¤ê¤Î·è¾¡¿Ê½Ð¤ËÆ³¤¤¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢ÏÂÁÒ¥æ¡¼¥¹·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È½éÀï¤Î»³Íü³Ø±¡Àï¤Þ¤Ç½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿Èà¤¬¡¢½à¡¹·è¾¡¤ÎÁ°¶¶°é±ÑÀï¤Ç¤Ï¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¡£¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï1Ç¯À¸GKÂç²¼¹¬À¿¤À¤Ã¤¿¡£Âç²¼¤Ï¤³¤Î»î¹ç¤ÇºÆ»°¥Ó¥Ã¥°¥»¡¼¥Ö¤ò¸«¤»¤ë¤È¡¢1-1¤Ç·Þ¤¨¤¿PKÀï¤Ç¤âÁê¼ê¤Î¥¥Ã¥¯¤ò¥¹¥È¥Ã¥×¤·¤Æ½à·è¾¡¿Ê½Ð¤ËÆ³¤¤¤¿¡£
¡¡Â³¤¯½à·è¾¡¤âÂç²¼¤¬¥¹¥¿¥á¥ó¥Õ¥ë½Ð¾ì¡£ÍúÀµ¼Ò¤Î·èÄêµ¡¤ò3ËÜ¤â¥Ó¥Ã¥°¥»¡¼¥Ö¤ÇÎ¿¤®¡¢»î¹ç½ªÈ×¤Ë¤Ï¥Ü¡¼¥ë¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¤·¤Æ¤«¤é¥Ï¡¼¥Õ¥é¥¤¥ó¤ò±Û¤¨¤ë¥¹¥í¡¼¤Ç¡¢°ìµ¤¤Ë¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Îµ¯ÅÀ¤È¤Ê¤ê¡¢FWÀµÌÚÍµæÆ¤Î·è¾¡¥´¡¼¥ë¤òÆ³¤½Ð¤·¤¿¡£
¡¡·è¾¡¤Ç¤âÂç²¼¤¬¥Õ¥ë½Ð¾ì¡£°ÂÄê¤·¤¿¥´¡¼¥ë¥¡¼¥Ô¥ó¥°¤ò¸«¤»¡¢1-1¤Ç·Þ¤¨¤¿PKÀï¤Ç¤ÏÇÔ¤ì¤Ï¤·¤¿¤¬¡¢2ËÜ¤ÎPK¥»¡¼¥Ö¡£Âç¼ÖÎØ¤Î³èÌö¤ò¸«¤»¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö»³Íü³Ø±¡¤È¤Î»î¹ç¤Ç¾¡¤Á¤Ï¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢2¼ºÅÀ¤òµÊ¤·¤Æ¡¢ËÍ¤Î¥ß¥¹¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç´°Á´¤Ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ÍúÀµ¼Ò¤È¤Î½à·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¸å¤ÎÂçÄÅ¹âB¥Á¡¼¥à¤È¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥Þ¥Ã¥Á¤ËµÆÅÄ¤Ï½Ð¾ì¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖºÇ½é¤Ï¿´¤ÎÃæ¤Ç¡Ø¤Ê¤¼¤À¡Ù¤È¤³¤ß¾å¤²¤ëµ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¹¤°¤Ë¡Ø¼«Ê¬¤Î¼ÂÎÏÉÔÂ¤À¡Ù¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Âç²¼¤¬»î¹ç¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤ÏÁ´ÎÏ¤ÇÈà¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤·¡¢ÂçÄÅ¤È¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥Þ¥Ã¥Á¤Ç¤â¡Ø¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï½ª¤ï¤ì¤Ê¤¤¡¢¤³¤³¤«¤é´¬¤ÊÖ¤¹¡Ù¤È¤¤¤¦¶¯¤¤µ¤»ý¤Á¤ò»ý¤Ã¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤º¤Ã¤È¼é¤êÈ´¤¤¤Æ¤¤¤¿¼é¸î¿À¤ÎºÂ¤ò²Æ¤Î¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤Ç1Ç¯À¸¤ËÃ¥¤ï¤ì¤ë¡£²ù¤·¤µ¤Ï·×¤êÃÎ¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢Èà¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¤º¤Ã¤È½çÉ÷ËþÈÁ¤Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¿ÍÀ¸¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸¬µõ¤Ë¡¢¤«¤ÄÈ¿¹ü¿´¤ò»ý¤Ã¤ÆÅØÎÏ¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤â¤Î¤È¤·¤Æ»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾®³Ø¹»6Ç¯À¸¤Î¤È¤¤ËFCÅìµþ¤Î¥¢¥É¥Ð¥ó¥¹¥¹¥¯¡¼¥ë¤Î¥¡¼¥Ñ¡¼¥¯¥é¥¹¤Ë½êÂ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢FCÅìµþU-15¿¼Àî¤Î¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¤ÏÍîÁª¡£ÃÏ¸µ¤Î¶¯¹ë¥¯¥é¥Ö¤Ç¤¢¤ë¥¸¥§¥Õ¥¡FCU-15¤Ë¿Ê¤à¤È¡¢180¥»¥ó¥Á¤òÄ¶¤¨¤ëÂç·¿GK¤È¤·¤ÆÆ¬³Ñ¤ò¸½¤·¤Æ¡¢¹â¹»¿Ê³Ø»þ¤Ë¤ÏÊ£¿ô¤ÎJ¥æ¡¼¥¹¤«¤é¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬ÆÏ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¼¯Åç¥æ¡¼¥¹¤òÁªÂò¡£1Ç¯À¸¤Î¤È¤¤Ï¥»¥«¥ó¥É¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ°ñ¾ë¸©1Éô¥ê¡¼¥°¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó¤ò¤Ä¤«¤ó¤Ç¤¤¤¿¤¬¡¢¥ß¥¹¤¬Â¿¤¯¡¢¥¹¥¿¥á¥ó¤«¤é³°¤µ¤ì¤Æ¤«¤é¤ÏÈ¾Ç¯¶á¤¯Ã¥¤¤ÊÖ¤»¤Ê¤¤Æü¡¹¤¬Â³¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤âÉå¤ë¤³¤È¤Ê¤¯ÅØÎÏ¤òÂ³¤±¡¢¤½¤ÎÇ¯¤Î¹ñÂÎ¤Ç¤Ï°ñ¾ë¸©ÁªÈ´¤ÎÀµGK¤È¤·¤Æ¼Â¤Ë49Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÍ¥¾¡¤ËÆ³¤¤¤¿¡£12·î¤Î¥×¥ê¥ó¥¹¥ê¡¼¥°´ØÅì2Éô¾º³ÊÀï¤Ç¥¹¥¿¥á¥óÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤¬¡¢Ç¾¿Ìâ»¤ÇÅÓÃæ¸òÂå¡£
¡¡ºòÇ¯¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢EAST¤ÇÇØÈÖ¹æ1¤òÂ÷¤µ¤ì¤ë¤â¡¢¥×¥ì¥ß¥¢½Ð¾ì¤Ï¥¼¥í¡£°ñ¾ë¸©1Éô¥ê¡¼¥°¤Ç¤â½Ð¾ì¤·¤¿¤ê¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢½øÎó¤Ï4¡¢5ÈÖ¼ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖËÍ¤Ï¤½¤³¤Þ¤Ç¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÊÁª¼ê¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤½¡¢¤É¤ó¤Ê¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¼«Ê¬¤Î¼ÂÎÏ¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¾ï¤ËGK¥³¡¼¥Á¤«¤é¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¥Á¥ã¥ó¥¹¤âÍè¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡×
¡¡Äü¤á¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤Èà¤Ï¡¢¾ï¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÂÔ¤ÁÂ³¤±¡¢¥×¥ì¥ß¥¢½ªÈ×¤Ë¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¡¢¥»¥«¥ó¥É¥Á¡¼¥à¤Î¥×¥ê¥ó¥¹´ØÅì2Éô»²Æþ·èÄêÀï¤Ç¤ÏÄëµþÂè»°¤òÁê¼ê¤Ë¥Ó¥Ã¥°¥»¡¼¥Ö¤ò¸«¤»¡¢±äÄ¹Àï¤ÎËö¤Ë3-2¤Î¾¡Íø¡£Èá´ê¤Î¥×¥ê¥ó¥¹´ØÅì¾º³Ê¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æº£Ç¯¤ÏÁ°½Ò¤·¤¿ÄÌ¤ê¡¢ÉÔÆ°¤Î¼é¸î¿À¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢Èà¤Î¸¬µõ¤Êµ¤»ý¤Á¤Ï°ìÀÚÊÑ¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¤â¥¯¥é¥Ö¥æ¡¼¥¹¤â1»î¹ç¡¢1»î¹ç¤¬É¬»à¤Ç¡¢Àè¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ëÍ¾Íµ¤¬°ìÀÚ¤Ê¤¯¡¢Ëè»î¹ç¶ÛÄ¥´¶¤ò»ý¤Ã¤ÆÁ´ÎÏ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¤Ç¤ÏµÕ¤Ë¥Á¡¼¥à¤ÎÂ¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¥æ¡¼¥¹Àï¡¢¾»Ê¿Àï¤ÏËÍ¤Î¥ß¥¹¤ÇÉé¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£GK¤Ï¥ß¥¹¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ¼ºÅÀ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤·¡¢Í¥¾¡¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦Éé¤±¤¬¶Á¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÎÌ¤½Ï¤µ¤ËÈ¿¾Ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¯¥é¥Ö¥æ¡¼¥¹¤â¼þ¤ê¤Î¤ª¤«¤²¤ÇÍ¥¾¡GK¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ë²á¤®¤Þ¤»¤ó¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤â¤Ã¤È¼þ¤ê¤«¤é¿®Íê¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¡¢º£²ó¤Î¤è¤¦¤Ë¤¹¤°¤Ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ÏÃ¥¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤À¤Þ¤ÀÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¾Úµò¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¤«¤éÂç²¼¤äÃç´Ö¤¿¤Á¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÅØÎÏ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¿¿²Æ¤Î¶âÂô¤ÇÌ£¤ï¤Ã¤¿»×¤¤¤Ï¡¢É¬¤º¼«Ê¬¤ÎÎÈ¤È¤Ê¤ê¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¹ÔÆ°¤³¤½¤¬¼«Ê¬¤Î¾Íè¤òº¸±¦¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡Ö»î¹ç¤Ë½Ð¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤»þ´Ö¤³¤½¤¬¤È¤Æ¤â½ÅÍ×¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¥æ¡¼¥¹¤Ç¤Î2Ç¯È¾¤Ç³Ø¤ó¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÊÑ¤ï¤é¤ºÈ¿¹ü¿´¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¥×¥ì¥ß¥¢¸å´ü¡¢ºÆ¤Ó¼é¸î¿À¤È¤·¤Æ¥´¡¼¥ëÁ°¤Ë·¯Î×¤·¡¢Èá´ê¤Î¥×¥ì¥ß¥¢Í¥¾¡¤ËÆ³¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡£¸¬µõ¤Ç¤Ø¤³¤¿¤ì¤Ê¤¤µÆÅÄ¤ÎµÕ½±¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë