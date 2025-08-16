巨人の丸佳浩選手が、元チームメイトで同学年でもある中田翔選手の現役引退についてコメントをしました。

15日の試合前の練習で取材に応じた丸選手は、中田選手の引退を耳にした率直な気持ちを聞かれ「本人も悩んだと思いますし、記事も少し見ましたけど自分のふがいなさというか、そういうのも責任感すごい感じるタイプなんでね。そういうところも決断する一つの決め手になったのかなと思いますね。直接話していないので分からないですけど」とその胸中を推し量りました。

1989年生まれで中田選手とは同学年である丸選手。プロになる以前から知る中田選手の印象については「やっぱり、(高校)1年の時に甲子園で平田(良介)さんとか辻内(崇伸)さんがいる中、140キロ後半の速球をぐるぐる投げてて、『なんだこいつは』とすごい衝撃を受けたのを覚えていますし、ライバルというよりも別次元の選手というイメージ」と述べると、その後「同じプロの舞台に立って広島でもナゴヤ球場でも一緒にトレーニングしていましたし、すごい刺激的な選手でしたね。僕ら世代の顔、中心人物。少しさみしく思いましたし、同じ年の選手がユニフォーム脱ぐというのはさみしい」と話しました。

また中田選手が巨人在籍した2021年のシーズン途中から2023年までは2年半の間はチームメイトとなり、より近い存在になりました。その中田選手の人物像については「見た目とは裏腹に優しい、面倒見がいい。後輩に対しても、気を使うしね。皆さんが思っている以上に繊細、いろんなことを考えながらやっていた。実際に一緒にプレーしてそう感じました」と明かすと「まずお疲れ様と言いたい。まだまだ彼は野球界を引っ張っていく存在。そういうところも盛り上げていってもらいたいなと思いますね」と中田選手の第二の人生に期待を込めた言葉を送りました。