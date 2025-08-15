¡ã¤ª·Þ¤¨19»þ¥«¥ï¥¤¥½¡¼¡©¡ä¡Ö¿Æ¤â¥Ä¥é¤¤¤Ï¤º¡×±àÄ¹¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¡ÄÈ¿¾Ê¡ÚÂè7ÏÃ¤Þ¤ó¤¬¡§ÊÝ°é»Î¤Îµ¤»ý¤Á¡Û
»ä¡Ê¥¢¥ó¥Ê¡Ë¤ÏÊÝ°é»Î¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»Ò¤É¤â¤Ë´Ø¤ï¤ë»Å»ö¤¬¤·¤¿¤¯¤Æ¡¢¤³¤Î¿¦¶È¤òÁª¤ó¤Ç2Ç¯ÌÜ¡£ÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤±¤ì¤É¡¢²Ä°¦¤¤»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È½¼¼Â¤·¤¿Æü¡¹¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤ÀºÇ¶áµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ËèÆü¤Ò¤È¤ê¤À¤±19»þ¤Þ¤Ç¤ª·Þ¤¨¤òÂÔ¤Ã¤Æ¼ä¤·¤½¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ï¥ä¥È¤¯¤ó¡Ä¡Ä¡£¤ªÊì¤µ¤ó¤Î¤ª·Þ¤¨¤Ëµã¤½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¸«¤Æ¤¤¤ë»ä¤â¤È¤Æ¤â¿É¤¤¤Ç¤¹¡£»ä¤Ï»×¤ï¤º¥Ï¥ä¥È¤¯¤ó¤Î¤ªÊì¤µ¤ó¤Ë¡Ö¤â¤Ã¤È¤ª·Þ¤¨¤òÁá¤¯¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬Á´°÷µ¢¤Ã¤¿¤¢¤È¡¢ÊÝ°é¼¼¤ÎÁÝ½ü¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿»ä¡£¤¹¤ë¤È±àÄ¹ÀèÀ¸¤Ïºî¶È¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢»ä¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÀÅ¤«¤ËÏÃ¤·¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¿Æ¸æ¤µ¤ó¤â¤Í¡¢¤¤Ã¤È¿É¤¤¤È»×¤¦¤Î¡×Àè¤Û¤É»ä¤¬¥Ï¥ä¥È¤¯¤ó¤Î¤ªÊì¤µ¤ó¤Ë¸À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ö´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Æ¸æ¤µ¤ó¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢»ä¤¿¤Á¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¿Æ¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ò¤É¤â¤¬¼ä¤·¤¯¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¤¤Ã¤È¤Þ¤À¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Ï¤º¤è¡×»ä¤ÎÇ¾Î¢¤Ë¡¢¤¤¤Ä¤âÁ´Â®ÎÏ¤Ç¤ª·Þ¤¨¤ËÍè¤ë¥Ï¥ä¥È¤¯¤ó¤Î¤ªÊì¤µ¤ó¤Î»Ñ¤¬Éâ¤«¤Ó¤Þ¤¹¡£
±àÄ¹ÀèÀ¸¤Ë¸À¤ï¤ì¡¢»ä¤Ï¥Ï¥ä¥È¤¯¤ó¤Î²ÈÄí¤ËÆ§¤ß¹þ¤ß¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ëµ¤¤¬ÉÕ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤¯¤é¼ä¤·¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ï¥ä¥È¤¯¤ó¤¬¿É¤½¤¦¤Ç¸«¤Æ¤¤¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡Ä¡ÄÊÝ°é»Î¤È¤·¤Æ¹Ô¤¤¹¤®¤¿È¯¸À¤Ç¤·¤¿¡£±àÄ¹ÀèÀ¸¤Î¸ÀÍÕ¤¬¿´¤ËÆÍ¤»É¤µ¤ê¡¢¼«Ê¬¤Î¸À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬µÞ¤ËÉÝ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ï¥ä¥È¤¯¤ó¤Î¤ªÊì¤µ¤ó¤Ï¤¤¤Ä¤âÁ´ÎÏ¤ÇÁö¤Ã¤ÆÊÝ°é±à¤Ë¶î¤±¹þ¤ó¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥Ï¥ä¥È¤¯¤ó¤Î¤¿¤á¡¢1Ê¬¤Ç¤â1ÉÃ¤Ç¤âÁá¤¯¤ª·Þ¤¨¤ËÍè¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¡£»ä¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë°Â°×¤ËÈ¯¸À¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¡¢¸å²ù¤·¤Æ¤â¤·¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¸¶°Æ¡¦¥Þ¥Þ¥¹¥¿¡¡µÓËÜ¡¦ÅÏÊÕÂ¿³¨¡¡¡¡ÊÔ½¸¡¦°æ°Ë¥Æ¥ì»Ò
