「パキれる音楽」がテーマ⁉ 地上波番組への出演も話題となった4ピースノンジャンル系ロックバンド パキルカってどんなバンド？【バリサン#55】

ライブシーンにアンテナを張り、THE FIRST TIMES独自の取材で入手したエンタメ業界人から見たアーティストの推しポイントをご紹介する企画 「バリサン」。

自分たちも観客も“パキる”状態にさせたいという想いからバンド名を名付け、今年1月には朝の情報番組へも出演して話題となった川崎発4ピースノンジャンル系ロックバンド「パキルカ」をご紹介。

「パキルカ」メンバー

まじぇらん（Vo.）

シュン（Gt.）

リク（Ba.）

ツノダ（Dr.）

トゲトゲしく、怪しげな雰囲気から、個人的には“めちゃめちゃ尖っている怖い子たち”という印象だったが、公園で遊ぶかのごとく、キラキラと目を輝かせて奔放にパフォーマンスする姿を見た瞬間、僕の愚かな先入観というのは崩れ去った。

たしかな技術による演奏と、魅惑的で独自性のある歌声によって、観客たちは気づけば音の快楽に溶け込んでしまっていて、約束通り「パキる」状態の完成だ。

まだまだ躍進していくパキルカ、第一印象とはまた違う「怖さ」があってこれからも目が離せない。

