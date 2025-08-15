『アニサマ』特別ユニットANISAMA FRIENDS、アニメ『デジモン』OP曲「Butter-Fly」を一発撮り

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■angela、オーイシマサヨシ、奥井雅美、TrySail、FLOWと、アニソン歌手の実力派アーティストが大集結！

YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE（読み：ザ・ファースト・テイク）』に、2025年で開催から20回目を迎える世界最大級のアニソンライブイベント『Animelo Summer Live』（『アニサマ』）より、ANISAMA FRIENDSが初登場。

ANISAMA FRIENDSは『アニサマ』20年の歴史を彩ってきた、angela、オーイシマサヨシ、奥井雅美、TrySail、 FLOWが参加した今回のために作られた特別ユニット。彼らが今回カバーするのは、アニメ『デジモンアドベンチャー』オープニングテーマ主題歌である、和田光司の「Butter-Fly」。

全世界の幅広い世代に長く愛されてきたアニソン界のアンセムである本楽曲を、5組の実力派アーティストたちが『THE FIRST TAKE』だけのパワフルでエネルギッシュなパフォーマンスで一発撮り。

『THE FIRST TAKE』第579回は、8月15日22時よりプレミア公開。

『Animelo Summer Live』公式サイト

https://anisama.tv/2025/index.html

angela OFFICIAL SITE

https://angela-official.com/

オーイシマサヨシ OFFICIAL SITE

https://www.014014.jp/

奥井雅美 OFFICIAL SITE

http://makusonia.com/

TrySail OFFICIAL SITE

https://trysail.jp/

FLOW OFFICIAL SITE

https://www.flow-official.jp/

YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』

https://www.youtube.com/channel/UC9zY_E8mcAo_Oq772LEZq8Q

『THE FIRST TAKE』OFFICIAL SITE

https://www.thefirsttake.jp/