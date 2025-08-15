“RIZIN警察”伊藤裕樹、試合直前のUFC戦士にも取り調べ「黒い封筒あるか確認お願いします」
9月28日開催の『RIZIN.51』（名古屋・IGアリーナ）で行われる「フライ級グランプリ 2ndラウンド」の進出者を決める『総選挙』が、19日に開催される。投票権＝黒い封筒がSNSで話題となっているが、伊藤裕樹が“RIZIN警察”としてネットパトロールで黒い封筒の発見に励んでいる。
【画像】圧巻の美！RIZIN美人広報・横島加奈が朝倉未来のアドバイスを実践！
自身のSNSで「RIZINから黒い封筒届いた方居たら連絡ください」と呼びかけると、RIZINアンバサダーのくるみやタレントのJOY、さらには格闘技ファンにも自ら絡んでいき、「必死すぎ」というリプライには「人生変えれるチャンスが目の前にあるのに必死になるのが悪なのか？チャンス逃して言い訳する人生だけは絶対にしたくない」と強い思いをアンサーした。
その“捜査網”は海外まで広がり、次のターゲットになったのは日本時間17日にUFCで2戦目（vs.ティム・エリオット）を迎える元RIZINバンタム級王者の朝倉海。自身のXで試合に向けたインタビュー動画を投稿した朝倉に、伊藤はリプライで「必勝（炎）」と勝利を願いながら、「帰って来たら黒い封筒あるか確認お願いします」とリクエストした。
試合直前の朝倉にも“取り調べ”する伊藤の執念に、ファンからは「ここに現れるのは想定外だよ（笑）」「ここまで来るかー」「どこでもユーキ見参」「ブレないwww」「FC初勝利→選挙当選のリレーが見たい！」などの声が寄せられている。
