この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「【個人事業・経営者必見】 知らない人が多すぎる決算書の読み方を『倒産させないプロ』が徹底解説。」と題した動画で、数々の会社を倒産危機から救ってきた“倒産させないプロ”、黒字社長の市ノ澤翔氏が、決算書の本質と読み方について熱く語った。動画では経営者必須のスキルとして、「決算書の読み方」を徹底的に解説。市ノ澤氏は「経営者や個人事業主が決算書を読めないのは致命的」「現状把握できないと、どんなビジネスをしてもうまくいかない」と警鐘を鳴らした。



冒頭で市ノ澤氏は、「会社の健康診断」として決算書の役割をわかりやすく説明。言葉や専門用語が取っつきにくいと感じても「毎日使っていれば絶対に慣れる」とし、「やってみたら意外と難しくない」と初心者でもチャレンジできる姿勢を強調した。



また、決算書を理解するメリットについて「決算書がわからないとデメリットしかない」と断言し、特に資金繰りや経営の現状把握に直結し、「数字を見ずに経営している状態は危険」と説く。「売上目標だけを追っても意味がない。お金を残す仕組みや利益が会社にどう貢献するかを把握しないと、いくら頑張ってもキャッシュが増えなくなる」とも語った。



動画の中盤では、決算書の主要3書類（B/S：バランスシート、P/L：損益計算書、C/F：キャッシュフロー計算書）について整理し、「特にBSが圧倒的に重要。B/Sは会社のすべてを表す過去の集大成。社長の能力、人格までも映し出す鏡」とBS志向の重要性を力説した。「PL志向ではなく、BS志向で経営してほしい」と主張し、企業成長・財務の健全化には“自己資本比率”がカギであると具体データを交えて解説。赤字経営や内部留保課税への誤解については「バカが言っていることをまともに聞いてはいけない」と辛辣な言葉も。「会社にお金があって困ることはない。むしろ増やしたほうが選択肢は広がる」と語る。



さらに、「決算書の数字は必ずしも正しいとは限らない。粉飾やキャッシュのズレなど、実態をしっかり把握することが重要」と、数字の“読み方”のみならず“正しさ”もチェックするよう警鐘。その上で、社長への貸付金や実態に即さない資産計上など、現場でよく起こりがちな注意点もリアルに紹介している。



最後に、「PLとBSは分けて考えずセットで見る」「決算書を制するものは経営を制す。決算書が読めなければ、経営はできないと言ってるのと同じ」と強調。「社長自身が「読めないなら、読める人を社内に必ず置くべき」と締めくくった。



動画のエンディングでは、「黒字経営の道を一緒に歩みましょう」と視聴者を鼓舞。市ノ澤氏は一貫して“数字を読めることこそ経営者の必須スキル”だと語り、「経営の基本」に立ち返る大切さを強調した内容となっている。