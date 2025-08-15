日清製粉ウェルナを直撃、Xで注目のパンケーキタワーは本物？

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手が本塁打を打つたびに、会社の製品を活かして応援しているスポンサー企業がある。SNSでの発信が話題を呼んでいるのは、食品メーカーの日清製粉ウェルナ。1発打つごとに積み上がっていくパンケーキは、今にも倒れそうなほど高く積みあがっている。「本物なの？」という声も上がる中、制作の“裏側”を4人の若手社員に直撃取材した。

大谷の本塁打のたびに、Xでは本数の分だけ積み上がったパンケーキの画像と、応援メッセージが拡散される。同社の広告宣伝部が、今年の開幕から始めた応援企画だ。いまや40枚を超えて重なったパンケーキのタワー“SHO-TOWER”には「本物なの？」「倒れないの？」と疑問の声も。ただこれはCGでも、合成写真でもない。本塁打の数だけ焼いて積み上げている。ズルは一切なしの真剣勝負だ。

今や、40枚を超えるパンケーキが積み上がっているが、撮影時に裏から支えることもしていない。「まさか支柱を立てるとか、ズルしないよね？」というコメントが寄せられたためだ。担当の南部さんは「少し大きく焼いたり、薄くしたり。バランスを調整して、なんとか1つの塔で積み上げられるようにしています」と制作の苦労を口にする。

撮影は、社内にある調理室で行っており、準備完了までの時間は「焼くのに1〜2時間。トッピングの準備などを入れると3時間くらい」という長丁場だ。特に大谷の本塁打が続くと、制作は綱渡りになる。

南部さんは「大谷選手のホームランのペースが上がっていて、準備も大忙しでした……」とうれしい悲鳴を上げる。もちろん撮影後のパンケーキは「おいしくいただいています。食品会社なので、アレンジレシピの開発にも活かしています」。譲るわけにはいかないポイントだ。

シーズン途中からは、積み上がったパンケーキの周りを、フルーツや唐揚げなどのトッピングがご褒美のように囲むのが定番。実はXでの「トッピングとかしないんですか？」というコメントがきっかけだった。そもそもは5本目から10本目までの限定企画だったのが、11本目でパンケーキ“だけ”を投稿したところ「残念です」との反応が。ふくらむ期待に応えるべく、試行錯誤を繰り返す。

まだまだ本塁打数を伸ばす大谷に「どこまで積みあがるかと不安はあります」と心の叫びも。ただ「自身最多の54本を超えるぐらい、60本、70本と打ってほしいなと思っています」というのが、4人に共通の願いだ。



（THE ANSWER編集部・横田 美咲 / Misa Yokota）