ジュエリーの輝きを足元に！マノロ ブラニク最新コレクション♡

マノロ ブラニクから、1920～30年代の英国王室に着想を得た最新コレクションが登場。エレガントなジュエリーの輝きをシューズに落とし込み、ボタニカルなモチーフで自然の静かな力強さを表現しています。「KIFASAN」「SUFIK」「PISUFA」の3モデルが揃い、それぞれ異なる美しさで足元を華やかに彩ります。

自然美とエレガンスが融合した3モデル

「KIFASAN」は5cmヒールで日常使いしやすく、\229,900（税込）の上品な佇まい。

カラー：3種類

「SUFIK」は9cmヒールで華やかな場面にも映える存在感を放ち、\250,800（税込）。

カラー：2種類

「PISUFA」は1cmのフラットタイプで、\171,600（税込）と軽やかな履き心地が魅力です。いずれもシダの葉を思わせる繊細なモチーフが施され、ジュエリーのような煌めきで足元を演出します。

全国の主要百貨店で展開

最新コレクションは、GINZA SIX店、東京ミッドタウン店、伊勢丹新宿店、日本橋三越本店、松屋銀座店、松坂屋名古屋店、ジェイアール名古屋タカシマヤ店、阪急うめだ本店、大丸心斎橋店、神戸阪急店にて販売。

クラシックなフォルムとボタニカルの柔らかさが、あらゆるシーンでスタイルを格上げしてくれます。

ラグジュアリーを日常に♡

マノロ ブラニクの最新コレクションは、まるで宝石を纏うような特別感と、自然の息吹を感じさせる優雅さを併せ持っています。

ヒールの高さやデザインの異なる3モデルは、どんな装いにも寄り添い、足元から気分を高めてくれるはず。ぜひ店頭でその輝きと履き心地を体感し、日常にラグジュアリーな瞬間を添えてみてください♪