終戦から80年、さまざまな戦争証言が語り継がれる一方で、いまだにその多くが謎に包まれているのが、「軍馬」の歴史についてです。岡山県鏡野町で馬と戦争に関わる貴重な史料が保管されていたことが分かりました。史料を元に、軍馬の実態を掘り下げます。

馬も戦争に 謎に包まれた歴史 岡山県北に軍馬育成場が

東京都にある靖國神社。戦没者とともに祀られているのは、戦争で死んだ馬です。日清戦争の勃発から終戦までの間に、約60万頭もの馬が犠牲になったといわれています。その軍馬の歴史は、多くがいまだ謎に包まれています。しかし、今回…

（鏡野町教育委員会 日下隆春さん）

「馬を徴発する『青紙【画像①】』といわれるものになります」

民間の馬すらも戦地に送られたことを記す貴重な史料が、岡山県内で密かに保管されていたことが分かりました。

（鏡野町教育委員会 日下隆春さん）

「馬が持ち主のところに戻ってきたという例はほとんどないんじゃないかなと」

（池田誠二さん）

「そりゃあつらいやろ。馬は家族と一緒やから」

そこには、戦争兵器と化した馬＝軍馬の知られざる歴史がありました。

雄大な自然が広がり、西日本屈指の高原リゾートとして知られる岡山県真庭市蒜山地区。実は、この地には「馬と戦争」をめぐる歴史の始まりとも言える場所があります。

（蒜山郷土博物館館長・歴史学者 前原茂雄さん）

「この【画像②】建物ですね。軍馬育成場が設置されていたころに、その本部にあった建物」

1898年。蒜山に誕生したのは、戦争で使うための馬＝軍馬の育成施設です。日清戦争に勝利しさらなる勢力圏の拡大を図っていた政府が、軍事力の強化を目的に設けました。蒜山ではこの広大な敷地で、2歳から4歳ほどの馬・数千頭が飼育され、戦場に送られたと考えられています。

（蒜山郷土博物館館長・歴史学者 前原茂雄さん【画像④】）

「軍馬が活躍して戦闘行為や移動手段に使われるので。近代軍備化していく中での、『兵器としての馬』の生産を要請する。そういうものだった」

明治から大正にかけて、軍馬の管理に関する法律が次々と制定されていきます。軍馬の入手は、このころすでに国家の重要事案になっていたのです。

生活に欠かせないたいせつな馬も国家総動員法で

真庭市のすぐ隣。鏡野町の旧富村地区に住む、池田誠二さん【画像⑤】です。戦前から、自宅で一頭の馬を飼っていました。

（池田誠二さん（83））

「ここ【画像⑥】が馬小屋。桶を置いて、藁を切って粉粕をまぶして毎日あげていた」

代々、林業で生計を立てていたという池田家。馬は欠かせない存在でした。

（池田誠二さん（83））

「山で切った木を引っ張らせて、馬車で引くとか」

（平松咲季記者）

「何kgぐらい引っ張るんですか？」

（池田誠二さん（83））

「馬によっても違うけど、200kgや300kgは引っ張る」

当時、富村にいた馬は10頭ほど。各家庭で飼育され、家業に用いられていました。地域の人々にとって、馬は大切なパートナーだったのです。しかし…

「国家総動員上必要ナル船舶、航空機、車両、馬。其ノ他ノ輸送用物資ヲ総動員物資トスル」

1938年、戦争が長期化し多くの資源を必要としていた日本政府は、「国家総動員法」を制定。国民の生活の全てが国の統制下に置かれるようになりました。こうした環境の中、軍馬だけでなく、家庭で飼育されていた馬も次々と中国大陸や南太平洋といった戦地に動員されていったのです。誠二さんの家の馬は戦地に連れて行かれることはなかったといいます。さらに・・・。

鏡野町に残っていたないはずの史料 馬を徴発する「青紙」とは

（池田誠二さん（83））

「馬を戦争に出したなんか聞いたことがない。覚えがない」

旧富村地区で聞き込みをしたところ、誠二さんを含め、誰一人、村の馬が軍馬として連れ出されたという記憶のある人はいませんでした。しかし…

今回、旧富村のある鏡野町の博物館で、驚きの史料が見つかりました。

（鏡野町教育委員会 日下隆春さん）

「馬を徴発する、青紙【画像⑩】といわれるものです。人間の場合は召集令状で『召集』というかたちになるんですけど、馬の場合は『徴発』というかたちで、軍からの命令によって『何頭差し出す』というかたちで徴発していた」

馬匹徴発告知書。戦地で使う軍馬の補充用に民間の馬を取り立てるもので、全国各地の役場で発行されていました。今回存在が明らかになった青紙には、「富村役場」の文字。誠二さんの住む富村からも馬が徴発されていたという事実を示すものです。

（鏡野町教育委員会 日下隆春さん）

「『期日に馬を一頭、富の尋常小学校の校庭に持って来なさい』ということが書いてあります」

当時、この告知書を受け取っていたのは池田辰雄さん。誠二さんの近所に住む親族の男性でした。

（平松咲季記者）

「村の中から馬が連れていかれていたんです」

（池田誠二さん（83））

「それはかわいそうやな。つらいやろ。馬は家族と一緒やから」

ではなぜ、同じ村にいながら誰も知らなかったのか。その理由は、当時の軍の方針にあったと日下さんは考えています。

葬り去られた軍馬の歴史 軍の機密事項

（鏡野町教育委員会 日下隆春さん）

「例えば、『馬を午前4時に持ってきてください』【画像⑫】と書いてありますので、明け方のみんなが寝静まったころに持って行って、そこから馬を運んでいた。それを実際に見た人は少なかったんじゃないか」

馬に関わる情報は軍の機密事項として扱われていたため、人目を避けて徴発を行っていた可能性があるというのです。富村から徴発されたのは、少なくとも2頭。その行方は、今も分かっていません。

（鏡野町教育委員会 日下隆春さん）

「戦地で死んだ馬もいるし、引き上げる時に荷物になるから現地の人に売り渡して戻るということになっている。馬が持ち主のところに戻ってきたという例はほとんどないんじゃないかな」

鏡野町では、青紙のほか馬の調査記録や名簿など20点近くの史料が保管されています。日下さんは、こうした史料が現代まで残されてきた意味をいま、改めて考える必要があると話します。

（鏡野町教育委員会 日下隆春さん）

「本来はこういう戦時史料は終戦直後に焼却の命令が出ていますので、もう処分しているはずなんですよ。何らかの意図があって焼却せずに置いていたのではないかと。実際に戦争に使われた動物、馬もそうですが、そういう事実もみなさんに知ってもらう機会があれば」

戦争兵器として生まれ育てられた、馬。生活になくてはならない大切な家族だった、馬。言葉なく死んでいった60万頭にも思いを馳せたい、戦後80年です。