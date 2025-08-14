この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「がん情報チャンネル・外科医 佐藤のりひろ」に公開された動画で、外科医・医学博士の佐藤典宏氏が「顔でがん患者の余命がわかる？」というテーマについて解説した。



佐藤氏は冒頭で、これまでがん患者の余命予測は医師が「さまざまなデータや臨床経験に基づいて推測する」ものであり、医師の予測と実際の期間には「平均で3〜6カ月ぐらいの大きなズレがある」と指摘した。



より正確な予測方法が求められる中で、動画ではハーバード大学の研究チームが開発した、顔写真から生物学的年齢を推定するAIアプリ「FaceAge（フェイスエイジ）」に注目し、研究結果を紹介した。



「生物学的年齢」とは、戸籍上の年齢（暦年齢）ではなく、臓器や組織の状態に基づく生理的な年齢を指す。FaceAgeは顔写真をインプットすると、この生物学的年齢を高精度に推定できるという。佐藤氏は、暦年齢92歳の男性が「FaceAge」では66歳と推定された例を挙げ、「実際の年齢よりも26歳も若く見える」と述べた。



研究では、60歳以上の約60,000人（うち6,000人以上のがん患者と約500人の非がん患者）の顔写真を用いてFaceAgeシステムを訓練したという。その結果、FaceAgeの推定年齢が高い患者ほど全生存期間が短いという相関が示された。さらに、がん患者は非がん患者と比べて暦年齢よりも「平均で4.79歳高く推定されていました」、つまり「5歳くらい老けて見える」という結果が示された。



佐藤氏は、今回の研究でFaceAgeが「これまで余命の予測に使われていた臨床因子を大きく上回る予測力を示した」と強調した。原因については不明な点が多いとしつつ、「生物学的年齢が高い人のほうが、がんになりやすいということや、あるいは、がんの治療によって組織や臓器が障害されて生物学的年齢が高くなるというようなことが考えられています」と述べた。



最後に佐藤氏は、「今後、このFaceAgeのようなAIのアプリが臨床に導入されて患者さんの予後を予測する方法の一つの手段になるかもしれません」とし、がん患者の余命予測にとどまらず、がんを含む「年齢と関連した病気の発症リスクを予測する簡単な方法としても使えるかもしれません」と、今後の応用可能性に言及した。

