横浜クラブ打線を抑えガッツポーズする星稜中・服部成【写真：磯田健太郎】

「第42回全日本少年軟式野球大会ENEOSトーナメント」は14日に準決勝へ

　中学軟式野球の日本一を決める“中学生の甲子園”「第42回全日本少年軟式野球大会ENEOSトーナメント」は13日、準々決勝4試合が横浜スタジアムで行われ、春夏連覇を狙う星稜中（石川）などベスト4が出揃った。準決勝は14日に同球場で行われる。

　関東同士のライバル対決となった相陽クラブ（神奈川）と上一色中（東京）の一戦は、互いに無得点のまま延長（7回制）タイブレークにもつれ込み、8回に1点を先取された相陽クラブが、その裏2点を奪い返して逆転サヨナラ勝ち。上一色中は、今年4月に死去した西尾弘幸元監督に捧げる2度目の日本一には惜しくも届かなかった。

　春の全国大会「文部科学大臣杯 第16回全日本少年春季軟式野球大会」で優勝した、剛腕・服部成投手（3年）を擁する星稜中（石川）は横浜クラブ（開催地）を、春準優勝の作新学院中（栃木）は弘前南BBC（青森）を、それぞれ破って4強入り。また、創部3年目で初出場のCLOVERS MIYAZAKI（宮崎）が、同じく初出場の相双選抜（福島）に完勝してベスト4入りを果たした。準決勝は相陽クラブと作新学院中、CLOVERS MIYAZAKIと星稜中が対戦する。

試合結果

◎1回戦（11日、12日）
相陽クラブ（神奈川）　7-2　南空知ベースボールクラブ（北海道）
上一色中（東京）　2-0　明徳義塾中（高知）
弘前南BBC（青森）　8-0　鹿児島育英館中（鹿児島）
作新学院中（栃木）　6-0　東風平中（沖縄）
相双選抜（福島）　8-3　日高オールスターズ（和歌山）
CLOVERS MIYAZAKI（宮崎）　4-3　関西学院中（兵庫）
星稜中（石川）　13-0　周南クラブ（山口）
横浜クラブ（開催地）　2-0　東海大付属静岡翔洋中（静岡）

◎準々決勝（13日）
相陽クラブ　2-1　上一色中
作新学院中　5-1　弘前南BBC
CLOVERS MIYAZAKI　9-0　相双選抜
星稜中　7-0　横浜クラブ（First-Pitch編集部）