「第42回全日本少年軟式野球大会ENEOSトーナメント」は14日に準決勝へ

中学軟式野球の日本一を決める“中学生の甲子園”「第42回全日本少年軟式野球大会ENEOSトーナメント」は13日、準々決勝4試合が横浜スタジアムで行われ、春夏連覇を狙う星稜中（石川）などベスト4が出揃った。準決勝は14日に同球場で行われる。

関東同士のライバル対決となった相陽クラブ（神奈川）と上一色中（東京）の一戦は、互いに無得点のまま延長（7回制）タイブレークにもつれ込み、8回に1点を先取された相陽クラブが、その裏2点を奪い返して逆転サヨナラ勝ち。上一色中は、今年4月に死去した西尾弘幸元監督に捧げる2度目の日本一には惜しくも届かなかった。

春の全国大会「文部科学大臣杯 第16回全日本少年春季軟式野球大会」で優勝した、剛腕・服部成投手（3年）を擁する星稜中（石川）は横浜クラブ（開催地）を、春準優勝の作新学院中（栃木）は弘前南BBC（青森）を、それぞれ破って4強入り。また、創部3年目で初出場のCLOVERS MIYAZAKI（宮崎）が、同じく初出場の相双選抜（福島）に完勝してベスト4入りを果たした。準決勝は相陽クラブと作新学院中、CLOVERS MIYAZAKIと星稜中が対戦する。

試合結果

◎1回戦（11日、12日）

相陽クラブ（神奈川） 7-2 南空知ベースボールクラブ（北海道）

上一色中（東京） 2-0 明徳義塾中（高知）

弘前南BBC（青森） 8-0 鹿児島育英館中（鹿児島）

作新学院中（栃木） 6-0 東風平中（沖縄）

相双選抜（福島） 8-3 日高オールスターズ（和歌山）

CLOVERS MIYAZAKI（宮崎） 4-3 関西学院中（兵庫）

星稜中（石川） 13-0 周南クラブ（山口）

横浜クラブ（開催地） 2-0 東海大付属静岡翔洋中（静岡）

◎準々決勝（13日）

相陽クラブ 2-1 上一色中

作新学院中 5-1 弘前南BBC

CLOVERS MIYAZAKI 9-0 相双選抜

星稜中 7-0 横浜クラブ（First-Pitch編集部）