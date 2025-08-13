¡ÚMLB¡Û¡ÖÇ¯ÊðÊ§¤¤²á¤®¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤«¤é5Áª¼ê¡¡Åê¼ê1°Ì¤Ïà42²¯±ßÃËá
¡¡ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥µ¥¤¥È¤Î¥Ö¥ê¡¼¥Á¥ã¡¼¥ê¥Ý¡¼¥È¤Ï£±£²Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£±£³Æü¡Ë¡¢¡Ö£Í£Ì£Â£²£°£²£µÇ¯¥ª¡¼¥ë¡¦¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Ú¥¤¥É¡ÊÊ§¤¤²á¤®¡Ë¥Á¡¼¥à¤Î¾Ò²ð¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤ÎÆÃ½¸µ»ö¤Ç¡¢º£µ¨¤Î¹â³ÛÇ¯Êð¤Ë¸«¹ç¤Ã¤¿³èÌö¤¬½ÐÍè¤Æ¤¤¤Ê¤¤Áª¼ê¤ò¥Ý¥¸¥·¥ç¥óÊÌ¤Ë¾Ò²ð¤·¤¿¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥Ê¥¤¥ó¤¬Â¿¿ô¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¥µ¥¤¥È¤Ï¤Þ¤º¡Ö£Ó£ð§à£ò£ô£ò£á£ã¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸½ºßÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤Î¤¦¤Á¡¢£²£µÇ¯¤Ë¾¯¤Ê¤¯¤È¤â£±£°£°£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£±£´²¯£¸£°£°£°Ëü±ß¡Ë¤ò²Ô¤°Áª¼ê¤Ï£±£·£°¿Í¡×¤Ç¡¢¡ÖÈà¤é¤ÎÂ¿¤¯¤Ï£¸·å¤ÎÇ¯Êð¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤½¤ÎÀ®ÀÓ¤ÏÂåÂØÁª¼ê°Ê²¼¤Î¿å½à¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ç¤Ï¥Ö¥ì¡¼¥¯¡¦¥¹¥Í¥ëÅê¼ê¡Ê£³£²¡Ë¤¬ÀèÈ¯Åê¼êÉôÌç£±°Ì¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£Ç¯Êð£²£¸£´£³Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£´£²²¯±ß¡á£Ó£ð§à£ò£ô£ò£á£ã¤Ë¤è¤ë°Ê²¼Æ±¡Ë¤ËÂÐ¤·£â£×£Á£Ò£°¡¦£±¤À¡£
¡¡¥ê¥ê¡¼¥Ð¡¼ÉôÌç¤Ç¤Ï£³¡Á£µ°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡££³°Ì¤Ï¥«¡¼¥Ó¡¼¡¦¥¤¥¨¡¼¥ÄÅê¼ê¡Ê£³£¸¡Ë¤Ï£±£³£°£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£±£¹²¯£²£°£°£°Ëü±ß¡Ë¤Ç£â£×£Á£Ò£°¡¦£°¡¢£´°Ì¤Ï¥¿¥Ê¡¼¡¦¥¹¥³¥Ã¥ÈÅê¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤Ï£±£²£¸£²Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£±£¹²¯±ß¡Ë¤ÇÆ±£°¡¦£±¡¢£µ°Ì¤Ï¥Ö¥ì¡¼¥¯¡¦¥È¥é¥¤¥Í¥óÅê¼ê¡Ê£³£·¡ËÇ¯Êð£¸£µ£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£±£²²¯£¶£°£°£°Ëü±ß¡Ë¤ÇÆ±£°¡¦£°¤À¡£
¡¡º¸Íã¼êÉôÌç£±°Ì¤Ï¡Ö¾ï¤Ë¥à¥é¤ÎÂÇ¼Ô¡×¤È¤¤¤¦Ç¯Êð£±£·£°£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£²£µ²±£±£°£°£°Ëü±ß¡Ë¤Î¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥³¥ó¥Õ¥©¡¼¥È³°Ìî¼ê¡Ê£³£²¡Ë¤Ç£â£×£Á£Ò¥Þ¥¤¥Ê¥¹£°¡¦£µ¤À¡£
¡¡ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤ÏÇ¯Êð£²£¸£²£±Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£´£±²¯£·£°£°£°Ëü±ß¡Ë¤Ç£â£×£Á£Ò£µ¡¦£¸¡¢»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¤ÏÇ¯Êð£±£¸£³£³Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£²£·²¯£±£°£°£°Ëü±ß¡Ë¤ÇÆ±£²¡¦£¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï£··î£³Æü¡ÊÆ±£´Æü¡Ë»þÅÀ¤Ç¥Ñ¥É¥ì¥¹¤ÈºÇÂç£¹¥²¡¼¥àº¹Î¥¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢£±£±Æü¡ÊÆ±£±£²Æü¡Ë»þÅÀ¤Ç£±¥²¡¼¥àº¹¤ÈºÇÀÜ¶á¤µ¤ì¤¿¡£¹â³ÛÇ¯Êð¤Ï¼«Ê¬¤Ç¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿¸¢Íø¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢à¤â¤é¤¤²á¤®á¤ÎÁª¼ê¤¬¤³¤ì¤À¤±¤¤¤ì¤ÐÅöÁ³¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£