この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「【GAS×Dify】スプシで企業情報を自動で取得する方法を解説！」と題した動画が公開された。発言者は、デジタルマーケティングの総合支援会社であるデジタルアスリート株式会社の有馬由華氏。有馬氏は、AIツール「Dify」を活用し、スプレッドシートに企業名を入力するだけで企業情報や提案書まで自動生成できる最新の開発手法について、自身の見解や会社での実践例を交えながら詳細に語った。



動画冒頭、既存ツールでは難しかったカスタマイズ事例を“自社開発”によって克服できる時代だと解説。その上で、「今、非エンジニアの人でも、そういうのがもう開発できるようになってるわけ」と、AIツール開発のハードルが下がった現状に言及した。



実際に、社内でDifyとスプレッドシートを連携させたツールを開発し、「営業部にもAIを積極的に入れてまして、業務効率2分の1とかになった」「受注率が3倍になった」と成果を強調。AIが企業データの自動収集や提案書作成、ペルソナ設計まで担い、この仕組みを社内営業部が活用していることを明かす。



また、AIツール開発のコスト・導入障壁についても詳細に語り、「Difyというツール自体は無料。ただしAPI利用料だけは数十円ほどかかるが、エンジニアを雇うより圧倒的に安い」と説明。さらに「受注率2倍なら全然ペイできる」とメリットを強調した。



一方で、「最終的なチェックはどうしてもやっぱ人間が挟まないといけない」「ハルシネーションって呼ばれる、本当っぽい嘘みたいなのを出しちゃう確率っていうのは、必ずしも0%ではない」と、AIの情報精度や“黒い部分”についても冷静に指摘。とはいえ「これで営業前の準備も大幅に短縮できる」「打席に立つ回数は圧倒的に増える」と、活用の意義を熱弁した。



