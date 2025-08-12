Ì©Í¢¶È¼Ô¤¬Íî¤È¤·¤¿¥³¥«¥¤¥ó¤ò¥µ¥á¤¬ÀÝ¼è¡£¿Í´Ö¤Ë¤â±Æ¶Á¤¬
2024年7月27日の記事を編集して再掲載しています。
Ì©Í¢¶È¼Ô¢ª¥µ¥á¢ª¿Í´Ö¡£³¤ÍÎÀ¸Êª¤Ë¤â¿Í´Ö¤Ë¤â±Æ¶Á¤¢¤ê¡£
¡Ö¥³¥«¥¤¥ó¡¦¥·¥ã¡¼¥¯¡×¤Ã¤ÆBµé¥µ¥á±Ç²è¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤¬¸½¼Â¤Ëµ¯¤³¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¥Ö¥é¥¸¥ë¶á³¤¤Î¥µ¥á¤«¤éÈùÎÌ¤ÎÌôÊª¤¬¸¡½Ð¤µ¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¥µ¥á¤¬¥³¥«¥¤¥ó¤ò¡©
±Ç²è¤À¤Ã¤¿¤é¥³¥«¥¤¥óÃæÆÇ¤Î¥µ¥á¤¬Ë½¤ì²ó¤ë¡ª¤Ã¤Æ¤¤¤¦Î®¤ì¤Ç¤¹¤¬¡¢¸½¼Â¤Ï¤½¤ó¤Ê¤Ë¥É¥é¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢À¸Êª¹ÔÆ°¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤«¤Ê¤êÎÉ¤¯¤Ê¤¤¾õ¶·¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥³¥«¥¤¥ó¤ÏÊ£¿ô¤Î·ÐÏ©¤Ç³¤¤ËÎ®Æþ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤ÐÉÔ½½Ê¬¤Ê²¼¿å½èÍý»ÜÀß¤«¤é¤ÎÊü½Ð¡£¤Þ¤¿¤ÏÌ©Í¢¶È¼Ô¤¬¿åÃæ¤Ë¥³¥«¥¤¥ó¤¬Æþ¤Ã¤¿¥Ñ¥±ÂÞ¤òÍî¤È¤·¡¢¤½¤ì¤òÌîÀ¸À¸Êª¤¬³ú¤ó¤ÇÎ®¤ì½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¦¥±¡¼¥¹¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¥±¡¼¥¹¤¬¼ÂºÝ¤Ëµ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢2011Ç¯¤«¤é2017Ç¯¤Î´Ö¤Ë¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â37¥«¹ñ¤Î²¼¿å¤äÉ½ÁØ¿å¤«¤é¥³¥«¥¤¥ó¤Îº¯À×¤¬¸¡½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥³¥«¥¤¥ó¤ÏÆðÂÎÆ°Êª¡¢¹Ã³ÌÎà¡¢¹Å¹üµû¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·Á¤Î¿åÀ¸À¸Êª¤Ë¤â¿»Æ©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥µ¥á¤¬¥³¥«¥¤¥ó¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤òÄ´ºº¤·¤¿¸¦µæ¤Ï¡¢¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
½é¤á¤Æ¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ç¸¦µæ¤µ¤ì¤¿¥µ¥á¤ÎÂÎÆâÌôÊª
¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤¬¤³¤Î¾õ¶·¤òÀ§Àµ¤·¤è¤¦¤ÈÆ°¤½Ð¤·¡¢¡ÖScience of the Total Environment¡×»ï¤Ë¥Á¡¼¥à¤Î¸¦µæÏÀÊ¸¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¥Á¡¼¥à¤Ï¥ê¥ª¥Ç¥¸¥ã¥Í¥¤¥í²¤Ç13É¤¤Î¥Ö¥é¥¸¥ë¥·¥ã¡¼¥×¥Î¡¼¥º¥·¥ã¡¼¥¯¤òÊá³Í¡£¤³¤Î¼ï¤ÏÈæ³ÓÅª¾®·¿¤Ç¡¢ÂÎÄ¹0.9mÌ¤Ëþ¤Ç¤¢¤ê¡¢¼ç¤Ë¾®µû¤ä±¨Â±¤ò±Â¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥µ¥á¤òÊá³Í¤·¤¿¸å¡¢²òË¶¤·¤Æ¶ÚÆù¤È´ÎÂ¡¤Î¥µ¥ó¥×¥ë¤òºÎ¼è¤·¡¢¥³¥«¥¤¥ó¤ª¤è¤Ó´ØÏ¢²½³ØÊª¼Á¤Îº¯À×¤òÊ¬ÀÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·ë²Ì¤Ï¾×·âÅª¤Ê¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£¸¡ºº¤µ¤ì¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥µ¥á¤«¤é¥³¥«¥¤¥ó¤¬¸¡½Ð¤µ¤ì¡¢13É¤Ãæ12É¤¤ÎÂÎÆâ¤«¤é¤Ï¥Ù¥ó¥¾¥¤¥ë¥¨¥¯¥´¥Ë¥ó¡Ê¥³¥«¥¤¥ó¤¬´ÎÂ¡¤òÄÌ²á¤¹¤ëºÝ¤ËÀ¸À®¤µ¤ì¤ë²½³ØÊª¼Á¡Ë¤¬¸¡½Ð¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¤Ç¤µ¤¨¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤ë¥µ¥á¤Ê¤Î¤Ë...
¤³¤Î¸¦µæ¤Ï¥Ö¥é¥¸¥ë¥·¥ã¡¼¥×¥Î¡¼¥º¥·¥ã¡¼¥¯¤Î¤ß¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤ÏÂ¾¤Î¼ï¤â¿åÃæ¤ÎËãÌô¤Ë»¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤òÇÓ½ü¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Â¿¤¯¤Î¥µ¥á¼ï¤¬Íð³Í¤Ë¤è¤ê¿¼¹ï¤Ê¸º¾¯¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢¥³¥«¥¤¥ó¤Ë»¯¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥µ¥á¤Î·ò¹¯¤Ë¿¼¹ï¤Ê¥À¥á¡¼¥¸¤òÍ¿¤¨¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢DNA¤ÎÂ»½ý¡¢»éËÃÂå¼ÕÇ½ÎÏ¤Ø¤Î±Æ¶Á¡¢¹ÔÆ°¤ÎÊÑ²½¤¬µ¯¤³¤ë¤È¥Á¡¼¥à¤Ï»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÍðÍÑÌôÊª¤ÎÀÔÄÇÆ°Êª¤Ø¤ÎÀº¿ÀºîÍÑ¤ò¹ÍÎ¸¤¹¤ë¤È¡¢¹ÔÆ°¤ÎÊÑ²½¤¬µ¯¤³¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤¬Ã×Ì¿Åª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¤Þ¤À²òÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÊýË¡¤Ç¼ï¤ÎÀ¸Â¸¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÌôÊª¤òÀÝ¼è¤·¤¿¡Ö¥¸¥ç¡¼¥º¡×¤Ê¤ó¤Æ¡¢°Ì´¤Î¤è¤¦¤Ê¥·¥Ê¥ê¥ª¤Ë»×¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥³¥«¥¤¥ó¤òÀÝ¼è¤·¤¿Æù¿©µû¤ò¿Í´Ö¤¬¿©¤Ù¤¿ºÝ¤Î±Æ¶Á¤Ï¡¢Èù¡¹¤¿¤ë¤â¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤¿¤À¡¢¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤Ï¡Ö¤³¤ì¤é¤ÎÈ¯¸«¤ÏÀøºßÅª¤Ê¿Í´Ö¤Î·ò¹¯¥ê¥¹¥¯¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥µ¥á¤Ï¥ê¥ª¥Ç¥¸¥ã¥Í¥¤¥í½£¤Ç¹âÅÙ¤Ë¾ÃÈñ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥Ö¥é¥¸¥ëÁ´ÅÚ¡¢¤½¤·¤ÆÀ¤³¦Ãæ¤Ç¾ÃÈñ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡×¤È´í×ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£