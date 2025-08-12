「ご査収ください」は、書類や資料の確認を依頼する際に使われる表現です。この記事では、その意味や使い方、使用時のポイントを、ビジネスに役立つ例文とともに詳しく解説します。また、返答方法やビジネスで使える言い換え表現も紹介するので、ぜひ参考にしてください。

「ご査収ください」の意味や使い方

「ご査収ください」の意味や使い方を紹介します。

「ご査収ください」の意味

「ご査収（ごさしゅう）」は、「金銭、物品、書類などをよく調べて受け取る」という意味があります。「ご査収ください（ごさしゅうください）」は、「内容に誤りがないか確認してお受け取りください」という意味で、ビジネスシーンで使用されます。

「ご査収ください」の使い方

「ご査収ください」は言い回しを変えることができ、以下のように表現する場合もあります。シーンにあわせて使い分けるようにしましょう。

「ご査収」に似ている言葉

ご査収のほど ご査収願います ご査収くださいますよう

「ご査収」に似た言葉として、「ご査証（ごさしょう）」と「ご検収（ごけんしゅう）」があります。「ご査証ください」は、調査して証明を求める際に使われ、誤りの指摘や修正を求める場面で用いますが、やや強い表現のため目上の人に使用するのは不適切です。「ご検収ください」は、納品物が発注どおりか確認してもらいたいときに使われます。

ビジネスで使える「ご査収ください」の例文

使用する対象・シーン 査収 金銭、物品、書類 査証 相手の間違いの指摘、修正の要求 検収 発注に応じて納められた商品、サービス

ビジネスメールや送付状に記載する、「ご査収ください」の例文を紹介します。

メールの場合



例文 お手数をおかけしますが、添付ファイルの内容をご査収ください。 添付資料をご確認いただき、ご査収のほどよろしくお願いいたします。 以下のリンクから資料をダウンロードし、ご査収くださいますようお願い申し上げます。 お手数をおかけしますが、添付ファイルの内容をご査収ください。 添付資料をご確認いただき、ご査収のほどよろしくお願いいたします。 以下のリンクから資料をダウンロードし、ご査収くださいますようお願い申し上げます。

郵送物の場合



例文 書類を郵送いたしましたので、お手数ですがご査収ください。 郵送いたしました契約書をご査収くださいますようお願い申し上げます。 同封の請求書をご確認いただき、ご査収願います。 書類を郵送いたしましたので、お手数ですがご査収ください。 郵送いたしました契約書をご査収くださいますようお願い申し上げます。 同封の請求書をご確認いただき、ご査収願います。

「ご査収ください」を使う際のポイント

「ご査収ください」を使う際のポイントを紹介します。

確認する対象がある場合に使う

「ご査収ください」は、添付ファイル付きのメールを送った際や、書類や資料を郵送した際など、相手に確認を求める場合に使用します。一方、メール本文の内容を軽く確認してもらう程度の手間がかからないものについては、「ご確認ください」と表現するのが適切です。

文語のため、口語では使用しない

「ご査収ください」はメールや送付状などで使用できますが、文語なので口頭でのコミュニケーションでは使いません。電話や対面で伝える際は、「ご確認ください」や「お目通しください」などに言い換えるようにしましょう。

目上の人へ使う際は言い回しを変える

「ご査収ください」は、基本的に目上の人や取引先にも使用できますが、「ください」が命令形であるため、失礼にあたる場合もあります。「ご査収くださいますようお願いいたします」や「ご査収のほどお願いいたします」と表現すると、より丁寧な印象を与えることができます。

「ご査収ください」への返信方法

「ご査収ください」と記載されたメールを受け取った場合、まず内容を確認し、問題がないことを相手に伝えましょう。修正が必要な場合は、返信で該当箇所を指摘し、対応を依頼します。また、出先で内容をすぐに確認できない場合は、「メールを拝受いたしました。内容の確認はのちほど行いますので、しばらくお待ちいただければ幸いです。」といった形で、受け取ったことだけでも返信しておくと、相手に安心感を与えられます。



内容に問題がない場合の例文 お送りいただいた資料を拝受し、内容に問題がないことを確認いたしました。

引き続きよろしくお願いいたします。

お送りいただいた資料を拝受し、内容に問題がないことを確認いたしました。引き続きよろしくお願いいたします。 修正をお願いしたい場合の例文

資料を確認いたしましたところ、一部訂正が必要な箇所がございました。

以下の点についてご対応いただけますでしょうか。 資料を確認いたしましたところ、一部訂正が必要な箇所がございました。以下の点についてご対応いただけますでしょうか。

「ご査収ください」の類語・言い換え表現

最後に、ビジネスシーンで使用できる「ご査収ください」の類語、言い換え表現を、例文とあわせて紹介します。

ご確認ください

「ご確認ください」は、文語と口語の両方で使える汎用的な言い換え表現です。ただし、「ご査収」と異なり、受け取るという意味は含まれていません。



例文 お手数ですが、スケジュールをご確認くださいますようお願いいたします。 新しいシステムのログイン情報をお送りしましたので、ご確認ください。 お手数ですが、スケジュールをご確認くださいますようお願いいたします。 新しいシステムのログイン情報をお送りしましたので、ご確認ください。

ご一読ください

「一読（いちどく）」は、「ひととおり読むこと」という意味を持つ言葉です。会議前に、資料に目を通しておいてほしいときなどに使用できます。「ご一読ください」は、「ご査収ください」と伝えるときよりも軽く確認できる内容に適しています。



例文 新しいプロジェクトの概要をまとめましたので、ご一読ください。 お客様からのご意見を反映した報告書を作成しましたので、ご一読ください。 新しいプロジェクトの概要をまとめましたので、ご一読ください。 お客様からのご意見を反映した報告書を作成しましたので、ご一読ください。

お目通しください

「お目通しください」は、内容を確認してもらいたいときに使用できます。口語として使用するのが一般的で、社外よりも社内の人に使われることが多い言葉です。



例文 初稿をお目通しいただき、フィードバックをお願いいたします。 会議資料を事前にお目通しくださいますようお願いいたします。 初稿をお目通しいただき、フィードバックをお願いいたします。 会議資料を事前にお目通しくださいますようお願いいたします。

ご高覧ください

「高覧（こうらん）」は、相手に「見てもらう」という意味を持ち、相手を敬う表現です。目上の人や取引先に確認してもらいたいときに使用できます。「ご査収ください」よりも丁寧に表現したい場合に適しています。ただし、「完成したものを確認してもらう」という意味合いがあるため、修正を前提とした依頼にはやや不適切です。



例文 新しい広告キャンペーンの動画が完成しましたので、ご高覧くださいますようお願い申し上げます。 弊社の最新製品カタログが完成いたしましたので、ご高覧いただければ幸いです。 新しい広告キャンペーンの動画が完成しましたので、ご高覧くださいますようお願い申し上げます。 弊社の最新製品カタログが完成いたしましたので、ご高覧いただければ幸いです。

ご参照ください

「参照」は、「照らしあわせて参考にする」という意味を持つため、「ご査収ください」とはややニュアンスが異なります。



例文 詳細については、添付のマニュアルをご参照ください。 議事録は社内フォルダに保存しておりますので、ご参照ください。 詳細については、添付のマニュアルをご参照ください。 議事録は社内フォルダに保存しておりますので、ご参照ください。

まとめ

「ご査収ください」は、書類や資料を確認し受け取る際に使用される言葉です。言い換え表現として「ご確認ください」や「ご高覧ください」があり、状況に応じて使い分けることが大切です。特に目上の人には「ご査収くださいますようお願いいたします」といった丁寧な表現を心掛けましょう。

この記事を参考に「ご査収ください」を正しく使えるようになれば、ビジネスシーンでのやり取りもスムーズに進めることができます。ぜひ例文も活用してみてください。